自由廣場》大直事件考驗蔣萬安是驢是馬

◎ 王國論

基泰建商大直的民宅塌陷損鄰事件，導致被害人怨聲四起，社會震驚；對於建商目無法紀的善後態度，更是讓人捶心肝。

發生塌陷，迄今已幾天了？臺北市政府似乎亦淪為受災戶，跟著崩落了。一個市府握有多少行政機器，竟然還哀號建商不回電，這是演哪齣啊！百姓會覺得這只是存心包庇大建商。

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比起前不久，人在上海出席雙城論壇時的意氣風發萬安市長，這位政治明星可說正焦頭爛額，萬安市長是驢是馬，正被遛著，恐將現出原形。

猶記得九二一大地震時，當時的臺北縣市災情可謂不相上下，但對於災後的重建，兩位縣市長高下立判，臺北縣長蘇貞昌的重建效率遠遠超過臺北市的馬市長。可以附帶回頭審視的是，他馬的雖花拳繡腿，但仍然當上總統，但著有政績的衝衝衝縣長，卻未得選民青睞，無緣總統寶座，這是正逢選舉年，又逢災禍，選民、災民應該深思的。

實則，天災或人禍，對於市長，無人能倖免，正如月有陰晴圓缺，百姓是能諒解的。但百姓看的是行政機關如何善後，這幾天，臺北市政府，除了市長的無頭緒外，另一位熟悉的面孔是賣菜郎幹高雄市長時，當時他即是經常被拿來當擋箭牌使用的副市長，藍營的萬安市長似乎亦預知拿來用它一用。

這種事件亦不僅存在咱臺灣，我們對岸的那個惡鄰，它的政權為了維穩，對百姓的控制是無所不用其極，但習政權的任內，就是天災人禍不斷，難怪它「維穩」不了，看來，老天是埋葬、壓垮習政權的最後一根稻草。

基泰的大直民宅塌陷，雖是人禍，但無異是老天發球了，就看萬安市長如何接球。

（作者是律師）

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