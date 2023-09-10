自由共和國》呂昱、黃舒楣、葉虹靈／中正紀念堂轉型 只能停留在想像嗎？

中正紀念堂的轉型牽涉面向眾多，社會對轉型的討論也累積許久，例如促轉會曾舉辦多場講座與討論，邀集建築團隊提出轉型規劃設計方案，並在總結報告中提出轉型路徑建議。（資料照）

呂昱、黃舒楣、葉虹靈／行政院中正紀念堂轉型推動專案小組成員

圖為競圖社會組優勝作品之一（O O O 紀念堂）模擬圖，以中性對等的角度，創造呈現民主進程的（新）地標，取代原本單一角度、人物或事件的紀念。（資料照，中正紀念堂園區新願景概念競圖執行團隊提供）

日前賀陳旦先生為「中正紀念堂園區新願景概念競圖」（下稱競圖）轉型的參與者們抱不平，指稱活動參觀人次少，是文化部虎頭蛇尾所致，要求展延場次、擴大巡迴。作為從去年起就在行政院推動轉型正義會報「提醒」中正紀念堂轉型議題的觀察者，我們認為，活動自始定位不清，才是最大的問題所在，而另一個更根本的問題，則是領導者缺乏政治意志與能力，才會讓轉型停滯。

中正紀念堂的轉型牽涉面向眾多，社會對轉型的討論也累積許久，例如促轉會曾舉辦多場講座與討論，邀集建築團隊提出轉型規劃設計方案，並在總結報告中提出轉型路徑建議。文化部作為主管機關，可以著手的層面有大有小，相關工作可概分為期間性的活動計劃性質，或更為長遠的政策與法制作為。過去曾經舉辦的活動包括公民審議、藝術創作、建築規劃、調整展廳、展出白色恐怖受難者畫作、言論自由歷程展等。

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然而，這類活動若沒有明確的政策方向與期程，就只會是一個又一個的採購案，永無止盡的討論下去，直到「達成社會共識」。差別僅在展場位置、大小與期程長短，本質上的難題始終被迴避，既然上面不想動，底下人當然就是找東西墊檔發包了事。

以競圖為例，這是由文化部補助的建築學會等三團體主辦之活動，但是，這個「民間活動」跟「政府政策發展」有什麼關係，官民並未闡明，如果這個重要轉型課題只是成為空間設計領域的實驗場，不能連結回饋政策，實在遺憾。但如果要與政策有足夠的聯結，單純民間自辦活動是否合宜？這些問題，到了行政院「推動轉型正義會報」系列會議上多所討論，我們就競圖在轉型工作中的定位，轉型路徑、以及文化部自身的準備提問，文化部的回應則有「會根據競圖方案來研析文資都計配套」，「競圖僅是政策參考來源之一」，但也宣示將在二○二三年六月「確認組織轉型方向，提送組織法修正草案」。如今，我們當然都知道結果。

爬梳這個過程是要說明，文化部要耗資超過千萬補助民間團體固為其權限，我們也樂見官方挹注資源推動討論，但要提醒的是，民間活動，不該取代官方責任。競圖帶動的社會對話成效如何、反對者的意見如何透過這個活動來推進、文化部如何看待前不久蔡詩萍局長的「提醒」，主張整個園區已融入市民生活，希望保持完整性等，這些問題都應該認真被評估。也就是，在撒幣之外，文化部還有什麼規劃？

更為關鍵的，是高層的政治意志，行政院在今年三月底宣布成立「中正紀念堂轉型專案小組」，由副院長擔任召集人，然而目前並未有具體成果，眼看蔡總統任期將屆，年年在二二八中樞紀念儀式上懇切呼籲她推動中正紀念堂轉型的家屬們，恐怕只能寄託未來。然而，目前檯面上的總統候選人，均未提出轉型正義政策。在民進黨執政八年後，首都市中心仍有國軍儀隊護衛蔣介石銅像。此等奇觀，如何轉型，政治領袖如何向社會溝通詮釋轉型的意義，或不轉型而得自圓其說，都考驗著下一任總統的意志與智慧。

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