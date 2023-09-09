自由廣場》海軍陸戰隊的「全國」軍徽

◎ 褚天安

中國自然資源部上週對內公告新版「全國」地圖，惹來諸多鄰國不滿，印度、尼泊爾、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼及汶萊都聲明，不承認中國的新版地圖。台灣不少人看到這張地圖會很眼熟，而我以前小學、中學時代地理考試的「我國地圖」也都像這樣，甚至還有蒙古國。

兩岸的所謂「全國」地圖都有個共通點，只供內部教育用，今天台灣雖已懂得面對事實，也積極透過教育與社會論述來定位我國，但仍有不少遺緒。

請繼續往下閱讀...

地圖不屬於傳統，只有合不合法，沒有所謂固有疆域，否則這個世界永遠有打不完的仗。假設我的老家因故抵押出去，而我無力償還以致被拍賣，我就不再擁有那個老家的主權，再怎麼不捨也只能承認事實，我若把老家照片張貼並教育小孩馬路對面的那棟房子是我們家的固有家產，以後一定要拿回來，三不五時就跑去對面人家院子外面晃蕩，甚至偶爾還翻牆去示威，會這樣做的人不是腦筋有問題就是危險鄰居，而且顯然違法。此外，即使你想要將對面「併購」下來，也要對方同意才行。

中國新版地圖也令人連想到，中華民國海軍陸戰隊隊徽的圖案仍是「固有疆域地圖」，這圖案甚至包含蒙古國，比中國野心更大，好笑罷。號稱戰力最強的海陸使用如此軍徽是非常不妥的，類似不妥的「全國」地圖所在多有，當我們嘲笑中國畫個地圖自我感覺良好還吃鄰國豆腐時，我們自己也要反省並修正，逐步建立符合正確事實與合法的國家定位，當國際社會的好鄰居。

（作者是退休高中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法