自由廣場》萬劍彈的潛力發展

◎ 宋磊

空軍第一聯隊的IDF戰機，近日配合「神斧二號操演」進行萬劍彈的試射演練，萬劍彈不但是空軍具備源頭打擊的武器之一，更是發揚國軍不對稱戰力的重要火力，隨著共軍對我威脅日益提升，萬劍彈的試射更具意義。

國軍發展「源頭打擊」有地對地的巡弋飛、空對地的飛彈，目前空軍仍以IDF戰機掛載兩枚萬劍彈，作為空對地遠程打擊的標配，假若軍方未來將其衍生出不同的型號，增加不同的發射載台，萬劍彈的功能將有更大、更完整的發揮。

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萬劍彈基本射程約二百公里，衍生的射程則達四百公里；從潛艦的角度來說，將它開發成「潛射型」的彈種，透過潛艦國造政策，未來潛艦將有機會獲得「攻陸」的能力。且潛艦具有隱蔽之效，若在想定的台澎防衛作戰中，於開戰之初，由潛艦發射潛射型的萬劍彈，將有機會奇襲對方的海空基地、指管中心，為國軍創造更大戰果。

因此，若嘗試將萬劍彈開發成地面發射，將提高萬劍彈的存活性，若開發出地面的衍生款，戰時能透過事先偽裝、隱蔽與機動的部署，使具有威力的萬劍彈從地面發射，增加對方防守的困難，不失為衍生萬劍彈戰力的方法。

掌握國造武器不單是強化國防科技的方法，也是強軍的務實之舉，萬劍彈是相當優異的彈種，若把握機會衍生不同型號，對於嚇阻解放軍進犯將更增一層保障。

（作者是淡江大學戰略所博士生）

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