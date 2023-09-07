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自由廣場》副市長找不到大秘寶，只好走人？

2023/09/07 05:30

◎ 邱炳進

新竹市副市長蔡麗清被高虹安以最羞辱的手段「請辭」，喻示了與高當初請蔡當副市長的「期望」落空有關。

坊間議論，高虹安找出身高檢署的檢察官蔡麗清當副市長，一來可作為她打官司的「顧問」，二來期待副市長對新竹棒球場能挖出「大秘寶」。然而，法律人凡事必以證據為依歸，以高虹安涉挪用助理費一案，高的犯行比起近年挪用助理費的其他案子更明目張膽，檢方不起訴她才是意外，就法論法，蔡副市長哪裡能幫上什麼忙？

再說新竹棒球場的弊端，看來是設計、施工不符合契約的規定，因尚未驗收，嚴格要求承包商改正才是正辦，然上任後一直對棒球場挖挖挖的高虹安，花了不少公帑，卻無法證明前任有無任何弊端，而一切講求證據的法律人蔡麗清，又是要如何配合高虹安的所謂「大秘寶」？

去年選戰期間，高虹安對助理費的巧取，喧騰一時，從各種面向可知，高虹安絕對不是好老闆，她的人格特質顯然也很期待是一個好市長，民主政治就是這樣，高票當選不代表必是稱職的市長，高上任八個多月了，新竹市政一事無成，民調墊底，新竹市民必須承受苦果，因為是自己選出來的。

一個有雄才，對市政建設有願景的市長，日月所思，必是如何經營城市，而非整天在思索如何挖出前任市長的「弊端」，當找不到她預期的弊端，被寄予厚望的副市長就只能被請辭了。

（作者是教職退休）

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