自由廣場》當政黨變成堂口

◎ 吳采芳

在民主政治中「政黨」是很重要的組織，英國政治學者安德魯‧海伍德（Andrew Heywood）認為，政黨是一群為掌握執政權力的人所組織的團體，透過選舉或其他手段達成此目的。政黨和一般團體不同：

一、政黨目標在於藉贏得政治職位來控制執政大權。

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二、政黨為組織化的團體。

三、政黨有廣泛的議題焦點。

四、政黨基於共同政治偏好或意識型態而團結在一起。

由此可見，「政黨」並非單純的人民團體組織，而是為爭取「權力」贏得大選而存在，這也是為什麼人民對於黑金槍毒介入政黨會如此反感。犯過錯的更生人自有重生的權利，他可以自力更生去從事許多工作，在百工百業中也常看到更生人重生的成功例子，但，若要交付「執政權力」的重任，人民是非常猶豫的。

權力和金錢最易令人迷失，已有相關前科者，更令人不放心，這也是「黑金」介入政黨最令人無法容忍的原因，如今。剛成立的政黨，隨著快速擴展而「染黑」，在黑幫而言，覬覦政黨，趁機入侵並「寄生」政黨是天賜良機，在政黨本身，當然要具備高度警覺心，嚴肅並斷然處理黨內「黑金」成份，而非自我神格化。

更生人當然可以參加政黨、當志工、奉獻政治，但要升格為幹部、候選人、重要公職時，政黨必須自問，這是否符合社會期待？尤其是自我標榜潔白的新興政黨，最近正快速下墜，被訕笑淪為「堂口」，而政黨領導人居然唾面自乾、無所作為，這種政黨有能力成為控制執政黨嗎？反過來說，萬一它掌握執政權力，這些黑幫勢力不就正好堂而皇之進入權力核心，這會是台灣人民想要的嗎？

（作者是基層公務人員）

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