自由廣場》英國議會明確表明—台灣已是獨立國家

◎ 林逸民

八月三十日，英國下議院外交事務特別委員會印太戰略報告，明確表達無須爭辯的事實—「台灣已是個獨立國家。」並說明：「台灣擁有具國家地位的所有資格，包括常住人口、界定的領土、政府，以及與其他國家建立關係的能力，只是缺乏更廣泛的國際承認。」

適逢英國外相睽違多年前往中國，下議院如此宣示，不啻是當場賞了中國一個耳光，顯示外相訪中並非「朝貢」，而是去宣揚英國的價值觀，外交委員會主席克恩斯表示，這是要「向全球獨裁政權傳遞尖銳訊息，表明主權無法透過暴力或脅迫手段取得。」

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美國近年來一連串公開宣示支持台灣安全與自決權力，解釋聯合國席位之爭只關於中國自身，即說明台灣不屬於中國，也不僅止於口惠，實際上加緊軍售與軍事合作，協助建立更堅實的國防防衛，如今，美國最親密的戰略盟友英國，也做此宣示，可說意義不凡。

英國因為與美國有戰略上與情感上的「特殊關係」，常常是美國幽微表達戰略想法的一個管道。

台灣人都記得，蔣介石失去中國，逃亡至台灣時，美國礙於表面上為盟友關係，仍繼續支持，甚至承認在台灣的蔣介石代表中國，並繼續擁有中國的聯合國席位，美國為首的民主陣營也均不承認中華人民共和國存在。但是，當時英國卻率先於一九五○年承認中華人民共和國。

這是因為美國在冷戰戰略上需要聯中制蘇，中共取得整個中國後，美國即想要開始接觸，所以先讓英國代為表態，只是毛澤東缺乏國際賽局知識，一昧反美，甚至打起韓戰，美方傳達訊息落空，直到珍寶島事件後中蘇交惡，毛澤東才終於想起其實可以與美國交往。

對比過去，如今英國率先公開文件上挑名台灣是獨立國家，其意義不言可喻。該報告本身的內容也是鐵錚錚的事實，現代國家的組成要素即「人民、領土、主權」，台灣三者皆備，本來就是獨立國家。

台灣獨立運動，不需要再度建國，其實是國家正常化運動。副總統賴清德「務實的台獨」表達台灣早已是實質主權獨立的國家，沒有宣布獨立的必要，即是如此。

國際對台灣的支持愈來愈堅定，也愈來愈明確表態，台灣人民也要向國際表達台灣人自決台灣為獨立國家的決心。

（作者為福和會理事長）

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