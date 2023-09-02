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自由廣場》紅藍白三陣營全力甩郭

2023/09/02 05:30

◎ 愚工

鴻海創辦人郭台銘8月28日宣佈參加二○二四總統大選後，紅、藍、白三陣營不約而同「摔郭」，列出郭台銘過往在海內的失信前科，逐條鞭笞，中國國台辦主任宋濤偕國民黨副主席夏立言，30日聯袂參訪山西關聖帝君祖廟，宋濤特地讀了一段桃園三結義誓詞中的「背義忘信，天人共戮」八個字，此舉被認為是在嚴厲警告郭台銘，若不退出大選，必有嚴重後果。

但若論誠信，比起郭台銘，紅藍白三營其實是「龜笑鱉無尾」，如今三方聯手打郭，宛如江湖「黑吃黑」，郭台銘雙手難敵六拳，要在夾縫中突圍，他必須先完成百萬份連署書，這部分透過設計完善的連署APP，組建萬名工讀生的螞蟻雄兵「直銷連署」，就地利用工讀生的手機、及林立街頭的超商與複印店家的影印設備，搭配地方派系的暗中支持，達標的概率很高。接下來，如何突破紅、藍、白三方聯手封鎖，把連署書的人數變成選票才是硬仗。

郭台銘還必須提出國政白皮書，至少是正式提出前，分類分批的論述是參選總統者的必要能力，郭柯侯三人，柯文哲與染黑、染黃的人物過從甚密，且仇女與偏執等等爭議不斷，國政方面「只會胡口批評，毫無解決方案」；侯友宜則是明顯內化為己用的基本知識不足；郭台銘雖有論述，卻更讓人不安，傾中立場與-所謂的和平倡議更令人作嘔。

紅藍白三方加上郭台銘，不講信用的四方共謀腐蝕台灣，這是台灣人民面臨的挑戰，國人應警惕再警惕，用神聖的選票展現守住民主自由台灣的決心。

（作者從商）

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