自由廣場》「三」的童話傳奇

◎ 林榮淑

逢大選年，媒體照三餐出菜轟炸；三腳督到四腳督、三隻小豬／看到光，到三個和尚／看到渴。這兩則童話都是中、西方家戶喻曉耳熟能詳，以「三」個動物、人成就一篇老少咸宜滿溢趣味文本。

個人拾前人牙慧，饒舌幾句，數字在小屁孩心中十分重要，特別是「三」。小時候常聽到大人說：「有一就有二，有二就有三，無三不成禮。」、「第三查某囝食命（好命）」、「三代表多數」…等。因此，「三」和它的倍數在小屁孩的心靈蒙上神祕面紗，「三」具有神秘的特殊意義。

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忝為老學生研習兒童文學，發現童話常用「三段法」，專家指出，故事出現「三段論」結構，不是無意義的重複，而是為了更加突出、完整的表現出人物的性格。《灰姑娘》就是一例。」傅林統在討論格林兄弟改寫作品時，提出，格林兄弟在改寫童話時所用的三段式構成法，是一種反覆敘述的表現法，它產生了一種旋律感，對歐洲童話影響很大。

例如《野狼和七隻小羊》，野狼第三次拜訪小羊才得闖入；《玫瑰公主》的魔女第三度拜訪白雪公主，公主吃了蘋果而昏迷不醒、《金鵝》的三個兄弟分別在森林裡遇見矮人，三弟得到了金鵝，並解決三個難題、《青蛙王子》的青蛙有三個要求，王子的忠僕哈因立胸上的三個鐵環分成三次斷裂。

以上顯示，三段式構成法成為西洋童話奇異的特色，也洩漏格林兄弟對數字「三」的偏愛。

角色的安排，童話常出現一家三兄弟或三姊妹，西方童話有關老三的故事，三兄弟比三姊妹多，且不約而同常以老三最出色／真正的主人翁。這種對老三角色的偏愛，如〈每件東西的一半〉、〈魔馬〉、〈七匹小馬〉、〈金鵝〉、〈魔桌、金驢、袋中棒子〉、〈穿靴的貓〉、〈辛達‧喬成了國王〉、以成人為對象的文學作品莎士比亞《李爾王》，甚至出現在台灣民間流傳的《蛇郎君》。

早期，童話故事是說給大人聽的，資產階級興起，才慢慢變為教化兒童的工具，但創作與詮釋皆由大人掌控，它承載的簡易道德及未經驗證的理想主義，正是成人世界失落的。

（作者是教師退休）

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