自由廣場》位居地緣熱區，台灣如何呼應友邦？

◎ 楊欣怡、林靖凱

二○二三年八月五日菲律賓海巡補給艦於南海向仁愛礁進行運補任務途中，遭中國海警船以水砲攻擊驅離，中國聲稱是捍衛中國領海，菲律賓海巡署批中國違反二○一六年南海仲裁等國際規章；美國國務院的則指責中國粗暴行為違反國際法，且干涉菲律賓海巡單位的合法任務。隨後美、日、韓三國聯合譴責中國在南海「危險和好鬥行為」，而美、澳、日、菲四國近日更在菲律賓舉行聯合軍演以示挺菲，日本另提供海巡艦給菲以禦中國進逼。

美國第七艦隊司令、海軍中將湯瑪斯（Karl Thomas）廿八日表示，「你必須挑戰那些在灰色地帶行動的人。當他們日漸加強向你施壓時，你必須反擊，你必須啟航並行動起來。」

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中國海警船的水砲攻擊行為，引發美國為首的強烈反應，實則南海危機引信，早在十幾年前就由中國埋下。中國過去在南海默默地抽砂填海造陸，創造「島嶼」，宣稱這些人造島具有領海跟經濟海域。二○一三年菲律賓向海牙法庭提出南海仲裁案，控告中國的九段線主張和海洋執法活動違反聯合國海洋法公約，並於二○一六年仲裁庭裁定，中國應停止在南海填海造島等活動。中國迄今仍視國際法為無物，在人造島上布滿軍事設施，嚴重危害南海周邊安全，阻礙國際船隻自由航行權。中國南海內海化的行動，伴隨其海軍不斷的擴張軍備、烽火四起的戰狼外交、經濟殖民侵略的「一帶一路」，很難令人信服中國只取「台灣」這一瓢飲，便心滿意足。

台灣位居第一島鏈的樞紐位置，管轄領土範圍包含巴士海峽、台灣海峽、南海交會的東沙島及位於南海南沙群島北部的太平島。台灣作為「南海國家」一員，鞏固東沙、太平島的周遭水域安全，進而共同維護南海區域和平，是宣示主權，也是向國際社會表達台灣願意承擔更多責任、自我防衛的決心。

日本執政黨自民黨副總裁麻生太郎本（八）月在「凱達格蘭論壇」公開呼籲台灣、日本與美國對中國必須要有不惜一戰的決心。此話絕非引戰，而是面對中國不斷擴張侵略的企圖，無論在台海還是南海，都要有接戰的覺悟。

過去鄰近中國的日本、韓國、菲律賓，如今以放棄和平幻想，轉而展現美國第七艦隊司令湯瑪斯所說的，向施壓者反擊。身在衝突熱點的台灣，該當如何呼應友邦？

（作者是台灣基進國際部、林靖凱為台灣基進顧問）

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