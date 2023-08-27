自由共和國》黃清龍／八二三砲戰外一章 － 從日記看兩蔣如何應對中共統戰伎倆 之三

黃清龍／信民協會理事長

由於曹聚仁來信太過頻仍，蔣經國不勝其擾之外，或許也擔心其父生疑，特別在日記上撇清與曹的關係，稱「在抗戰期間，曹賊擔任前線日報記者，常來贛州，彼此曾有來往，所謂互相之關係亦不過如此，而曹則自誇為蔣經國之心腹，可恥可笑。」

又記：「三十九年曹賊自大陸到達香港，曾來信要求入台，本料其有異，未予置覆，拒之。後來曹對余加以攻擊與誹謗，曾要求出錢購買『蔣經國論』，余乃置之不理。此時曹以曾任『蔣經國之顧問』而招搖，直至去年一月為共匪『拉和談之線』，行為卑鄙，言論下賤，一再來信，忍無可忍，本欲駁之罵之，後來想到同流氓和盜賊來對罵，總是不值得的，故忍之而未言。」

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當時香港出現各種兩岸和談的傳言，指說蔣經國派有秘密代表在上海與中共和談，蔣雖稱「聞之可笑又可恨」，認為「此種荒唐謠言如同過去一樣，像一塊烏雲似的很快就要過去」，但也承認「在心理上所受到的刺激是相當深的。」

為此，他甚至動了派人到香港殺掉曹聚仁的念頭，在當周的反省錄上記載：「曹賊聚仁甘心做共匪之走狗，每接其一信，恨之入骨，以能殺之為快。再思之，如將曹在香港殺之，於政治上對我並不有利。決定對共匪之勾引仍置之不理。」

但蔣經國心情仍大受刺激，日記多次以「文賊」、「流氓」、「走狗」，痛批曹不斷來信困擾，散播謠言。並稱「余在一生之中遇見過不少的無恥之徒，但莫有過於曹賊者；在政治方面看見過不少的低劣手法，但莫有過於今日共匪所採取的『半停半打』以及『國共和談』之更低劣者。」最後還加上一筆「由於共匪之重用曹賊，亦可以看出共匪實已無人可用，嗚呼！可悲矣！可惡矣！可恥矣！可笑矣！共匪也！」

十一月二十八再記：「曹賊在信中提及兩點：一、要求我政府派七人代表團赴大陸作秘密之考察。二、局勢不宜再拖，共匪可能於明年五月以飛彈攻台灣。」

同一天蔣介石也在日記記載：「昨午經兒報告其又接匪諜曹某廿一日函，其有不和則戰，最遲當在明年五月以前，匪軍對台必用飛彈炸平等恫嚇之詞，可笑之至。」

接著在十一月二十九日，蔣經國自記：「又接曹賊來信，信中提出兩點：一、共匪願以兩億美金買我古（故）宮博物館之文物。二、共匪願用黃維、康澤、杜聿明等換張學良。」

這是外界首次知曉，當年中共曾透過曹聚仁提出以杜聿明等人換張學良，以及拿出兩億美金買回故宮文物的建議。蔣經國認為「由曹在來信所提之各種條件，可以看出匪方急欲想出各種不能想出來的辦法，與我方接觸以達成其政治上之陰謀。曹賊在信中曾有『中共對此並不急』一句，這句話的真意正是透露了共匪是如何的著急也。」

面對中共不斷放出和談謠言，蔣經國始終未發一言，不發表聲明、也不做公開回應，「否則搭上了一點，共匪就認為有機可乘」，擴大事態、迷惑世人。「在此一政治鬥爭中，以根本置之不理為上策」，也就是「以事實來說明吾人堅定而毫不妥協之反共立場。」

蔣經國年輕時曾赴蘇聯留學十二年，對共產黨有極深刻的認識，深知中共所有的和談訴求，都是為了把台灣騙上談判桌，而只要上了談判桌，共產黨就一定贏，因為所有承諾它都不會遵守。所以生前才會提出「不接觸、不談判、不妥協」的三不政策，且終其一生反共意志從未動搖。

關於共產黨，他曾在一九七三年三月五日的日記上，如此形容：「共產黨是你死我活、殺人放火、男盜女娼，為了達到目的不擇手段的殘暴集團，不過，不能否認其作為的效力之高。這是一個很厲害的對手，強過於滿清、軍閥、日帝千百倍。我從未加以輕視，要在自己的一生奮鬥之中，以打敗此一對手為既定之目標。」

八二三金門砲戰雖已過了六十五年，至今仍深刻影響著台海局勢。若問當年兩蔣是如何領導台灣挺過這場戰役？除了美國的適時支援之外，最重要的或許可以當年砲火暫歇、十月八日蔣經國日記上的這段話作為註解：「對共匪陰謀，吾人之基本對應應是：一、加強戰力。二、提高警覺。三、鞏固士氣。四、加強對美關係。」但不知在八二三這一天，趕赴金門彰顯訴求的總統擬參選人，誰有蔣經國這般的反共保台決心？（完）

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