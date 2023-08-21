自由廣場》招生達成率的實質意義

◎ 李坤隆

大學經營的困難是眾所周知，就拿這次考分會所統計的，今年共有六一校、一八三三個系組參與分發入學招生，總名額為四萬二四七九名，其中廿九校、三九九個系組出現缺額，包含玄奘、真理、大葉、佛光等四校缺額比率均大於七五％，又以玄奘缺額比率九六．九六％最高。

另方面，私立中原大學宿舍附近，天橋上掛出紅布條，上頭寫著「一一二學年招生率百分百，全國第一，且贏過許多國立大學」，其中所提到的招生率更讓人多所感觸。

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在我們成長的年代，大學屈指可數，所以沒有人注意到到招生率的問題，學生會想盡辦法的進入大學，即使不是自己理想中的大學，還是有先上再說的想法，能夠擠入窄門就代表某種的成就。

但是現在完全不同，在少子化與廣開大學情況下，校方無所不用其極地招生，且希望招生員額不要遞減，學生的整體程度就出現明顯的下滑，如果校方無法提供更好的品質，那勢必會讓學校的形象受到衝擊，到最後也會因此影響到招生達成率。

此外，學校的位置似乎也變成招生變數，因為學生對於生活機能的要求逐漸提高，所以一些偏遠地區的學校招生困難，即使再努力辦學，還是抵不過學生對於生活環境上的期待，這種狀況對於整個教育環境的衝擊就變得更為明顯，值得教育當局正視。

當然這次中原大學的情形也有可喜的一面，那就是學生投入理工課程的意願變高了，有利於國內相關產業的穩定與發展外，更可以平衡國內的教育實質內涵，這是政府可以持續努力的部分，尤其實質的專業教育可以減少企業訓練的成本，更不會有大量學用不符的問題，從這個角度上看，中原大學的招生率百分百，就凸顯出更多的實質意義了！

（作者為大學教師）

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