自由共和國》周桂田、林木興／台灣與六都民眾 能源及氣候轉程的新想像

周桂田／台大風險中心主任、林木興／中研院環變中心博士後研究學者

我國於二○二二年公布二○五○淨零排放路徑、二○二三年通過氣候變遷因應法確立二○五○淨零排放入法；筆者評析台大風險中心「二○二三年淨零轉型民意調查」（以下簡稱「該調查」）。該調查涵蓋能源轉型、淨零轉型與氣候因應法相關題目，本文依序分享該調查之總體重要趨勢、能源轉型意願、綠能發展意願、該調查總體評論。本文目的主要強調：台灣能源與淨零政策即使確立，民眾依然期待淨零轉型改革，整體國家淨零策略上，除工程科技研發外，亟需社會科學介入、法律基礎建設。

該調查顯示，逾九成受訪者已經感受到氣候變遷的衝擊，逾八成認同為防止未來子孫遭受嚴重氣候災害，台灣須積極推動能源轉型。受訪者認為政府氣候治理能力不足，在氣候災害上期待政府應加強制定更完善的因應政策。逾八成受訪者支持針對企業徵收碳費因應氣候變遷；對於如何達到二○五○年淨零排放的目標，整體以「各部門配合修法或立法」的選項比例最高。

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該調查結果顯示台灣社會已經發展出能源轉型典範轉移！相當高比例受訪者支持再生能源成為台灣穩定的能源之一、並且願多付點錢改用再生能源。同時，接近六成受訪者有意願或已安裝屋頂太陽能板。此趨勢值得政府與社會各界注意，政府與民間應大力鼓勵屋頂型太陽能板之建置，擴大民眾協作與深化能源、淨零轉型意識於民間。筆者根據該調查結果建議：應積極推動淨零轉型改革相關跨部門修法、跨領域合作，以更具世代公平、國土永續、民間協作之精神，落實推動二○五○淨零排放路徑。

高達七六％受訪者支援再生能源成為台灣穩定能源，其中女性受訪者高達七九．七％，住家屋頂已安裝太陽光電有八．二％，有意願安裝者高達四九．四％，各層級家庭月收入者安裝意願也高，而五萬到十萬之內者有五三．一％，十萬到十五萬之內有五四．五％。六都台北市五四．四％、新北市五○．九％、台中市五○．九％、台南市五○．三％、高雄市四九．二％、桃園市四七．九％願意安裝。

最後針對該調查總體評論：（一）二○一二年調查早已顯示台灣社會已經高度覺醒，然而政府氣候治理猶待加強；該調查顯示能源轉型典範已經普遍落入到民眾意識，政府當應更系統、細膩的規劃再生能源的推動，一方面強化屋頂型太陽光電的獎勵設置，另一方面在推動大規模的太陽光電建置，應循合理的國土規劃與永續原則，開闢問題解決機制與社會對話共識。（二）台灣民眾普遍感受到未來氣候災害已不可避免，也越來越多人親身遭遇到氣候災害損失，政府應該就氣候調適提出因應政策，讓民眾有所依循；目前民眾對政府氣候治理仍有一定信任，相關氣候政策與調適不能再牛步，應該加大加快科研與政策佈局未來。（三）歷年學術調查顯示，我國民眾一向對未來子孫願意進行更多的投資與付出，尤其面對氣候災害、淨零碳排議題；其代表社會具有高度的跨世代正義期盼，為我國重要的經濟、社會轉型推動視角。

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