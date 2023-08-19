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自由廣場》三隻小野狼

2023/08/19 05:30

◎ 田豐文

鴻海創辦人郭台銘十七日以「三隻小豬」的童話故事做比喻，邀民眾黨總統參選人柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜一起喝咖啡，聲稱要拉在野黨共同合作，還說唯有團結才能打敗「大野狼」賴清德。

郭台銘要將自己和柯文哲、侯友宜比喻成什麼動物，筆者沒有意見，但是他將賴清德比喻為「大野狼」，卻是不倫不類，如果是著眼於賴清德的民調居高不下，遙遙領先侯、柯、郭等人，強大的對手把他們壓得喘不過氣來，尚可理解，但若是從「敵我鬥爭」的角度，針對民主選舉的競爭對手貼上不符事實的惡毒標籤，恐怕是亂用童話故事了。

論當今全球唯一影響台灣安定、經濟和外交的最惡質敵人，除了中國，沒有別人，虎視眈眈想要併吞台灣、無時無刻都在欺壓台灣的，也是中國，不是別人，如果說，真正對台灣傷害最深遠的「大野狼」是中國，相信大多數國人絕對會認同。

面對這頭欺壓台灣和各民主國家的全球「大野狼」，郭台銘、柯文哲、侯友宜卻都主張與中國交好，明明知道中國野心大又霸道，卻絲毫不敢嗆聲中國對台的侵擾，以及遭到破壞的兩岸和平與區域安定，這三人分明就是大野狼的小幫手，是助紂為虐的「三隻小野狼」，而絕對不會是三隻小豬，更何況，以郭台銘在商場上的霸氣手段，沒有人會將他和可愛的小豬連想在一起，柯文哲和侯友宜也是如此。

那誰才是真正的小豬? 是台灣人民，台灣人民與民進黨及賴清德堅持維護主權獨立，用盡全力捍衛台灣自由民主，大家站在同一陣線，就是要對抗步步進逼的大野狼，打醒傻傻當跟屁蟲的小野狼，以確保台灣主權的完整，及人民繼續享有自由民主及經濟繁榮的成果。

（作者是新北市民）

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