新聞線上》郭戰朱侯度險關

記者陳杉榮

郭台銘真的會宣布選總統嗎？將是今年中秋節前後最熱門的猜燈謎。目前看來，衛冕的民進黨是靜觀其變，挑戰的國民黨則是戰戰兢兢，做無本生意的民眾黨則是待價而沽。最頭大的是國民黨的領導人朱立倫和候選人侯友宜，去年九合一選後認為民進黨就要倒了的深藍「韓粉」，眼睜睜看著郭董朝參選布局，國民黨「贏贏筊搏到輸」，對郭董的「仇恨值」越來越高，因為他們認為郭董一旦參選，賴清德就是躺著選。

昨天是農曆七月鬼門開，好兄弟通通跑出來，雖然子不語「怪力亂神」，但若置放在現在的在野陣營，卻也若合符節。不管是朱立倫的「非綠執政大聯盟」、陳長文的「政黨輪替大聯盟」、還是郭台銘的「主流民意大聯盟」，空有大聯盟之名，事實上不過是一盤散沙，嚴格來說還是處於烏合之眾的狀態。除了「下架民進黨」的口號相同，看不出任何未來的施政藍圖，國家路線就更不用說了！

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深藍已經罵郭台銘是沒有誠信的「累犯」，郭董若無最基本的藍營部隊，如何揮師迎戰民進黨的大軍？（本報資料照）

「主流民意大聯盟」口號很不錯，郭台銘在地方奔走也是人潮簇擁。這不禁令人聯想到一九九六年台灣首度總統民選前，前監察院長陳履安「為了人民的感覺」，宣布參選總統，他在台灣各地拜廟，可謂是人山人海啊！不少善男信女都很客氣地問候他「總統好」，陳履安的核心幕僚認為李登輝「彼可取而代之」，信心滿滿。結果開票結果，陳履安的得票率九．九％，連一成都不到，這個事例足堪在野大聯盟的各候選人參考。

郭台銘現在有幾個藍營的議長相挺，資源的挹注勢不可免，造勢演講辦得有模有樣，一點也不輸議長去年選議員時的場面。但地方政治角頭畢竟影響力有限，「牛鬼蛇神」的批評不少，政治形象不是太好，網路聲量不是太高，對年輕人沒特別號召力，產生不了「外溢效應」。可是步步進逼的郭董，卻惹惱藍營的「非綠支持者」，觀察深藍的網路社群發現，他們懷疑郭董的參選有綠營的影子，「仇恨值」越來越高，郭陣營難道沒發現？

四年前，「年輕氣盛」的郭台銘，因為小弟韓國瑜不願意「孔融讓梨」，失去參選總統機會。四年後，內外情勢都出現巨變，民進黨歸於一統，國民黨提名侯友宜，郭董也表示支持。現在深藍已經罵他是沒有誠信的「累犯」，郭董若無最基本的藍營部隊，如何揮師迎戰民進黨的大軍？由於侯友宜口不出惡言，大家往往會同情弱者，當民氣轉變，曾經的弱者往往會變身，更何況侯友宜並不是真的弱者，別說郭董進階挑戰民進黨，郭董戰朱侯這一關，都不是那麼的簡單。

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