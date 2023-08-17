晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

新聞線上》郭戰朱侯度險關

2023/08/17 05:30

記者陳杉榮

郭台銘真的會宣布選總統嗎？將是今年中秋節前後最熱門的猜燈謎。目前看來，衛冕的民進黨是靜觀其變，挑戰的國民黨則是戰戰兢兢，做無本生意的民眾黨則是待價而沽。最頭大的是國民黨的領導人朱立倫和候選人侯友宜，去年九合一選後認為民進黨就要倒了的深藍「韓粉」，眼睜睜看著郭董朝參選布局，國民黨「贏贏筊搏到輸」，對郭董的「仇恨值」越來越高，因為他們認為郭董一旦參選，賴清德就是躺著選。

昨天是農曆七月鬼門開，好兄弟通通跑出來，雖然子不語「怪力亂神」，但若置放在現在的在野陣營，卻也若合符節。不管是朱立倫的「非綠執政大聯盟」、陳長文的「政黨輪替大聯盟」、還是郭台銘的「主流民意大聯盟」，空有大聯盟之名，事實上不過是一盤散沙，嚴格來說還是處於烏合之眾的狀態。除了「下架民進黨」的口號相同，看不出任何未來的施政藍圖，國家路線就更不用說了！

深藍已經罵郭台銘是沒有誠信的「累犯」，郭董若無最基本的藍營部隊，如何揮師迎戰民進黨的大軍？（本報資料照）

「主流民意大聯盟」口號很不錯，郭台銘在地方奔走也是人潮簇擁。這不禁令人聯想到一九九六年台灣首度總統民選前，前監察院長陳履安「為了人民的感覺」，宣布參選總統，他在台灣各地拜廟，可謂是人山人海啊！不少善男信女都很客氣地問候他「總統好」，陳履安的核心幕僚認為李登輝「彼可取而代之」，信心滿滿。結果開票結果，陳履安的得票率九．九％，連一成都不到，這個事例足堪在野大聯盟的各候選人參考。

郭台銘現在有幾個藍營的議長相挺，資源的挹注勢不可免，造勢演講辦得有模有樣，一點也不輸議長去年選議員時的場面。但地方政治角頭畢竟影響力有限，「牛鬼蛇神」的批評不少，政治形象不是太好，網路聲量不是太高，對年輕人沒特別號召力，產生不了「外溢效應」。可是步步進逼的郭董，卻惹惱藍營的「非綠支持者」，觀察深藍的網路社群發現，他們懷疑郭董的參選有綠營的影子，「仇恨值」越來越高，郭陣營難道沒發現？

四年前，「年輕氣盛」的郭台銘，因為小弟韓國瑜不願意「孔融讓梨」，失去參選總統機會。四年後，內外情勢都出現巨變，民進黨歸於一統，國民黨提名侯友宜，郭董也表示支持。現在深藍已經罵他是沒有誠信的「累犯」，郭董若無最基本的藍營部隊，如何揮師迎戰民進黨的大軍？由於侯友宜口不出惡言，大家往往會同情弱者，當民氣轉變，曾經的弱者往往會變身，更何況侯友宜並不是真的弱者，別說郭董進階挑戰民進黨，郭董戰朱侯這一關，都不是那麼的簡單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書