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自由廣場》台灣的神明真可憐

2023/08/17 05:30

◎ 盧俊義

每當選舉來到，特別是國會議員，尤其是輪到總統選舉，台灣的神明就非常煩忙，因為每個要參選的都爭著去上香膜拜。出名的古剎神明很可憐，特別是香火鼎盛的寺廟，總會被候選人操弄著，一再打出這神明的名號，說自己擁有祂。有候選人會從廟中迎個分身回去，供奉在競選總部「坐鎮」，最近也有候選人乾脆把他所宣告信奉的神明打造成手掌大，常拿出來放在掌上，像似在宣示他可以「掌控」這位神明，真是荒謬到極點！

有人很會戲弄神明，一九八○年代興起的大家樂與六合彩賭博，祈求神明顯靈報「明牌」以圖中頭獎，當時這種賭風瀰漫全國，進而演變成用殘酷手段對待那些報不出明牌的神明，許多神明因而被「殘障」，斷手斷腳者有之，更令人不忍的是還有的被斷頭，這些殘廢的神明最後被當作垃圾丟棄。一九九○年，台北福德坑垃圾場就撿拾超過三百尊神明，黃大洲當市長時，環保局工作者從垃圾堆撿拾可用建材搭了一座棚子，讓這些肢體殘缺被棄的神明有個遮風避雨之處，加以燒香膜拜，祈求神明憐憫、寬恕，不要降災。

時到今天，戲弄神明的行徑越來越囂張，有心者常利用神明生日，大陣仗扛抬神明四處遶境，卻常發生信眾為了逼神明駐駕，竟在神明面前大打出手，其實神明都看見了，但內心是非常痛苦，只能默默地嘆息。

這些在在顯示：沒有真誠宗教信仰的人，才敢如此對待神明。倘若有誠心正意，絕對不敢如此放肆。大家要注意，真正的神明目睹世人這樣戲弄祂，一定不會靜默不語，這點是所有宗教信仰都共有的認知，神明是會「報應」的，有一天，祂真的是會出手嚴厲懲罰。

培養人民具備虔敬的宗教信仰，是所有宗教師責無旁貸的工作，不要因為有人大筆捐獻入帳，就為這種人說話，也不要因為顯要人物來到，就誤以為寺廟、教堂會增添光彩，不會，絕對不會！真正的神明不看這些，祂只看真心敬拜祂的人。

若沒有虔敬的宗教心，而只是戲弄、利用神明，把神明當作圖謀滿足私慾者，總有一天災難來臨時，就算跪趴上香祈求饒恕，也不會有用。真正的神明絕對不會是「有求必應」，而是觀察一個人的長期行為，祂是有尊嚴而智慧的，敬拜祂必須用真誠和心靈敬拜才對。

（作者是長老教會退休牧師）

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