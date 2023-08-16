自由廣場》（林保華專欄）北戴河會議陷入經濟泥淖

香港首富李嘉誠旗下的長實集團在八月三日推出油塘親海一駅II建案的樓花，較市價便宜約十五趴，推出時引起震撼，紛紛猜測發生什麼事，連想中國又有哪家地產公司要爆雷了，但政府只輕描淡寫是銷售策略。後來事實證明，中國另一房地產開發商碧桂園出事，可見李嘉誠嗅覺敏銳。

碧桂園號稱「宇宙第一大民營房企」，建案是恆大的四倍，但主要建在三、四線城市，情況更糟，去年還有盈利，今年上半年已經虧損，最近到期債券的利息已繳不出，債券買賣被停牌，在香港股價跌逾七成而成為一塊錢以下仙股。而碧桂園服務（只負責物業管理和服務）總裁李長江，上個月減持套現逾兩千八百萬港元的手中股票，碧桂園負責人楊惠妍也將還在賺錢的這家服務公司五成五的股權，捐給她姐姐的國強公益基金會（香港），明顯是脫產，看來他們對重整債務已失信心。

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中國房地產業的就業人口有六千多萬，若將房地產業和高度關聯的製造業、建築業、金融業、服務業等上下游產業鏈計入，比重約佔GDP的兩成五，中國政府對這些大企業的破產不可能置之不理，政府也說明債務可以延長至廿五年，甚至可不付利息。然而這是對國家銀行的債務，碧桂園還有對外債務。

與房地產業相關的，中國最大資產管理公司的中植企業集團（中植系）旗下「中融信託」產品暫停兌付消息近日在網路上瘋傳，已有三家上市企業咸亨國際、金博股份與南都物業坦承受牽連。它應該是受房地產業的牽連。這一系列事件，就如當年美國的雷曼兄弟事件爆破的金融危機。

目前中共正在召開北戴河會議，原應討論經濟與清洗軍隊，但遭暴雨干擾，再遇房地產與金融機構的雷暴，現在經濟成主要問題。八月十三日國務院公佈《進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》廿四條，這天是星期天，本應休息，可見當局心急如焚。一般在立秋以前結束的會議，未見結束跡象。

外電都在評論習近平面對經濟難題無計可施，因政治局常委中無人真正懂經濟金融。而公佈這些條文都是權宜之計，隨時可以收回。一句話，外界對習近平已缺乏信任，他只會鼓吹敢於鬥爭、善於鬥爭，但有誰敢顛覆極左的習近平思想，拉習下馬？

台灣在走自己的路，金融業在中國的曝險已歷史新低，這次影響還不到廿億台幣。因中國一再降息，促使人民幣匯率一再下跌，台幣難免被拖累而影響股市。而中國經濟不振也影響到台灣對中國的出口，但這些都將隨著新的兩岸關係而逐步得到調整，台灣要預防的是習近平可能在台灣製造事端以轉移人們對中國經濟的視線。

（作者是資深時事評論員）

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