自由廣場》萬幸司法沒被她「搞定」

◎ 蔡敏雄

新竹市長高虹安涉貪近日被起訴，當初高虹安爆發助理費案後，隨即向助理們表示，不會有事，還說眾人在同艘船上，「有人會搞定司法」，企圖要眾人封口（鏡週刊報導）。

當時就讓人懷疑，她背後大財團的大律師團，會不會真能搞定司法？檢察官起訴書指責高虹安，壓榨憚於她權勢之下屬、公私不分、貪圖小利、犯後態度不佳、卸責予助理。北檢遂建請法院妥予量刑，並宣告褫奪公權以示警惕。北檢執行國家公權力，公正持平執法，依法追訴處罰犯罪，維護社會秩序。「司法不但沒被搞定」，還擺脫「法院是國民黨開的」陰影，令人欣慰，讓民眾對司法恢復一些信心！

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平時高傲、被指犯後態度不佳的高虹安被起訴後召開記者會，居然反批檢察官草率荒唐，聲稱要在法院討回清白與公道。令人好奇的是，國民黨主席朱立倫在新竹市長選舉時，寧可棄沒犯罪的黨員同志林耕仁，而支持涉嫌犯罪的民眾黨高虹安，而高虹安被起訴，朱竟毫不猶豫聲援高，高調說相信她的「清白」。朱立倫對高虹安掏心力挺，卻毫不關懷因詐領助理費而被起訴、判刑的國民黨議員同志，教他們情何以堪？

司馬昭之心，朱立倫討好高虹安，就是討好國民黨的「資產」郭台銘與民眾黨的柯文哲，究竟是期待郭台銘別參選，轉而支持國民黨？還是肖想藍白合？雖不得而知，但連當過地方首長的國民黨員(徐耀昌)都大喊「下架國民黨」，這個風中殘燭的政黨，還會有人想跟它「聯盟」？

（作者是小兒科內科診所醫師）

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