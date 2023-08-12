自由廣場》嘿！請問有人需要「中間選民」嗎？

◎ 吳采芳

筆者為六年級後半段，小時候還沾到一點點「戒嚴」的邊，自一九八七年七月十五日宣布解嚴之後，就是台灣邁向民主化的里程碑，所以筆者大部份的幼年記憶，都是自由且平等的生活氛圍，我們可以說是「天然獨」的第一代吧！

因為自我們懂事以來，我們就已經可以跟著爸爸媽媽到投票所去行使公民的權利（雖然當時可能選舉弊案不少，但身為孩子的我們不懂），每次投票日後看著電視上的開票結果，已經成為我們的習慣，這個世代的我們，沒有對某個政黨的仇恨，也沒有對於某個政黨的偏愛，大多數的我們，在長成到能夠投票的年紀時，「選人不選黨」是屬於大多數，應該就是所謂的中間選民了吧！

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我們並不認為選民需要對某個政黨「忠貞」，也不認為有哪個候選人是天縱英明萬民擁戴的救世主，而是候選人應該盡全力提出自己對於未來的擘劃，如何為人民謀福利，來爭取選民的選票。透過多次的民調看來，這樣的「中間選民」應該是所有投票人數中佔比最多的族群。

但觀察這次的總統大選到現在，讓人覺得有點失望，檯面上的幾位候選人，好好的跟人民說明，甚至給人民一個國家方向的居然是佔少數；而吸睛度最高的新聞，卻是誰跟誰有沒有見面、誰跟誰有沒有說悄悄話、表情如何、動作如何。

請問有人需要中間選民嗎？我們想要的是國政規劃與國家方向，請不要把選民智力評估得過低，也不是用「帶風向」的方式就可以搪塞過去。選民沒有反應並不代表不在意，選民沒有表示意見，不代表認同你們的作為；若還看不清這點的候選人，就等著讓人民用「選票」來告訴你們吧！

（作者是基層公務人員）

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