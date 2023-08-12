自由廣場》後備軍人射擊訓練應擴大舉辦

◎ 諸葛風雲

今年的暑期戰鬥營國防部別出心裁推出專屬後備軍人的射擊營，共有北中南三個梯次，筆者也報名申請成功，得以近距離觀察受訓成效及國人接受程度。

筆者參加的是台中成功嶺104旅步五營主辦的梯次，報名非常踴躍，也有女性退役姊妹參加，訓員來自各行各業，連免教召的台積電員工都主動參加，很多人攜帶自備的戰鬥個裝，顯示行家不少，但為求統一而都願配合換成公發產品，承辦單位從旅作戰科到執行的各連，事前準備充裕，對於所需服裝尺寸及餐飲都詳細詢問，並再三確認需要協助事項，所有流程緊湊且有條不紊，簡短開訓後就展開槍枝複訓、靶場安全守則、清槍程序及射擊預習，隨即進模擬訓練館，運用模擬器開始複習射擊的手感，所以在短短一天內就完成25公尺歸零射擊、75公尺、175公尺、300公尺的T-91戰鬥步槍射擊，總共射擊超過67發5.56mm綠頭的M855子彈，而且有八成以上的人在175公尺以下各項都有九成以上命中率，但300公尺項的命中率就大幅下降，筆者是在第二輪射擊前，營長針對大家的動作進行修正提示後9發命中7發。

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因此建議：在教召、勤召之外多辦理這類活動，參考醫療業的教育訓練時數作法，將步槍、手槍、手榴彈、火箭彈等單兵武器及限制空間戰鬥（CQB）都各自設計成一天的課程，讓教召員可在一年內自行選擇營隊完訓，取得操作資格而成為合格的國土防衛戰士。另戰鬥步槍應大量配發光學瞄準鏡、滅音器及夜視鏡，以提升命中率）增加戰鬥彈性及戰場存活性；近期討論度極高的戰鬥個裝，是蔡英文總統上任後對於陸軍裝備最明顯的改善，但未來仍有很大的精進空間，尤其是抗彈板這都是軍備局必須加油的。

中午短暫用餐交流時，很多訓員都表示「自己國家自己救」，平日都有在訓練，此這機會驗收一下射擊部分，而台中的林靜儀立法委員也特地到靶場向大家致意，展現守護台灣與民眾同心的作為；國防部今年應該是試辦，沒想到連這類需要自己付費受訓的活動，都有這麼多人願意主動請假來參加，這就是台灣民眾展現守土決心最好證明，所以後備教召成效並不是在於十四天、行軍、野營，而在於讓國人真正落實所應具備的戰鬥技能，就能獲得大家的支持。

（作者是大學助理教授、軍事部落客）

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