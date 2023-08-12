晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》後備軍人射擊訓練應擴大舉辦

2023/08/12 05:30

◎ 諸葛風雲

今年的暑期戰鬥營國防部別出心裁推出專屬後備軍人的射擊營，共有北中南三個梯次，筆者也報名申請成功，得以近距離觀察受訓成效及國人接受程度。

筆者參加的是台中成功嶺104旅步五營主辦的梯次，報名非常踴躍，也有女性退役姊妹參加，訓員來自各行各業，連免教召的台積電員工都主動參加，很多人攜帶自備的戰鬥個裝，顯示行家不少，但為求統一而都願配合換成公發產品，承辦單位從旅作戰科到執行的各連，事前準備充裕，對於所需服裝尺寸及餐飲都詳細詢問，並再三確認需要協助事項，所有流程緊湊且有條不紊，簡短開訓後就展開槍枝複訓、靶場安全守則、清槍程序及射擊預習，隨即進模擬訓練館，運用模擬器開始複習射擊的手感，所以在短短一天內就完成25公尺歸零射擊、75公尺、175公尺、300公尺的T-91戰鬥步槍射擊，總共射擊超過67發5.56mm綠頭的M855子彈，而且有八成以上的人在175公尺以下各項都有九成以上命中率，但300公尺項的命中率就大幅下降，筆者是在第二輪射擊前，營長針對大家的動作進行修正提示後9發命中7發。

因此建議：在教召、勤召之外多辦理這類活動，參考醫療業的教育訓練時數作法，將步槍、手槍、手榴彈、火箭彈等單兵武器及限制空間戰鬥（CQB）都各自設計成一天的課程，讓教召員可在一年內自行選擇營隊完訓，取得操作資格而成為合格的國土防衛戰士。另戰鬥步槍應大量配發光學瞄準鏡、滅音器及夜視鏡，以提升命中率）增加戰鬥彈性及戰場存活性；近期討論度極高的戰鬥個裝，是蔡英文總統上任後對於陸軍裝備最明顯的改善，但未來仍有很大的精進空間，尤其是抗彈板這都是軍備局必須加油的。

中午短暫用餐交流時，很多訓員都表示「自己國家自己救」，平日都有在訓練，此這機會驗收一下射擊部分，而台中的林靜儀立法委員也特地到靶場向大家致意，展現守護台灣與民眾同心的作為；國防部今年應該是試辦，沒想到連這類需要自己付費受訓的活動，都有這麼多人願意主動請假來參加，這就是台灣民眾展現守土決心最好證明，所以後備教召成效並不是在於十四天、行軍、野營，而在於讓國人真正落實所應具備的戰鬥技能，就能獲得大家的支持。

（作者是大學助理教授、軍事部落客）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書