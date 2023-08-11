自由廣場》「萬年虎卵」吊盡胃口

◎ 游森琳

幾十年前醫藥不普遍，江湖郎中在路邊擺攤賣藥，地上擺滿瓶瓶罐罐的丹、膏、丸、散，郎中身邊放一根用紅綢布帶纏著，像球棒大小的東西，郎中開場說「這根是非常珍貴的寶貝，萬年虎卵 （虎鞭化石）」，慢慢解開紅綢布，作勢要展示這支「萬年虎卵」，把人潮誘來聚集後，卻放下紅布，開始賣藥，等到觀眾不耐煩，人潮漸散，郎中又動手作勢解開紅綢布，讓人潮重新回籠，如此賣藥、解布，戲碼不停重演，直到收攤，人群散去，始終未見「萬年虎卵」的盧山真面目。

郭台銘自五月未獲國民黨提名後動作頻頻，出國、回國、金門造勢，八月又在美國預告父親節辦新書發表會，將有重大事情宣布，接著兩萬人的屏東『主流民意』造勢，一次又一次，只聽雷聲響，沒下一滴雨。

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自從在金門「海誓山盟」後，柯文哲對郭台銘是「既期待又怕被傷害」，郭是大老闆，柯專和大老闆打交道，對遠雄欲擒故縱，玩弄遠雄於股掌；柯對於一手創辦的民眾黨，看似有情有義不可割捨，民眾黨是「賣笑不賣身」，但若有財力雄厚的「恩公」青睞，又將如何？

郭台銘究竟在等什麼訊號？這場歹戲拖棚，戰和都在郭的一念，弓拉得太滿而不射箭，久了手也會痠麻，像擺地攤賣膏藥的，觀眾看久也會乏味。

（作者是台灣活力旺企業協會理事）

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