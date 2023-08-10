自由廣場》郭柯合是權謀與錯誤的結合

◎ 陳啟濃

離總統大選已不到半年，在野陣營要「下架民進黨」的焦慮感越來越迫切，近日彰化縣議長說他只支持「郭柯合」，不挺郭台銘獨立參選。

各項民調顯示，只有「郭柯配」的支持度最接近賴清德，最有機會勝出，「郭柯合」看似美好，其實有許多矛盾、衝突與價值的爭議。

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柯文哲的支持者不乏年輕人，卻與郭台銘的支持者有本質上的嚴重互斥。目前表態支持郭台銘的地方政治頭人，不乏地方派系的領頭羊，甚至有不良紀錄者，而與政黨更是關係密切。支持柯文哲的白色力量，難道願放棄挺柯的初衷，轉而接受郭台銘打包帶來的政黨包袱與不良紀錄者？

一旦啟動「郭柯配」或「柯郭配」，將會造成兩方的支持者各自離去，因為支持者都是挺偶像選總統，一旦淪為副手，絕對不會支持既權謀又委屈的結合。郭台銘財力雄厚，柯文哲或許退一步任副總統，將目標設定在拉抬民眾黨政黨票以增多國會席次。

但就算柯文哲願委曲求全，支持者也不會同意忍辱偷生，反之，若是「柯郭配」，郭台銘的支持者也不可能接受。

「郭柯配」或是「柯郭配」都是民主倒退的政治分贓，民主制度就是政黨政治，政黨透過其理念與政績爭取選民認同。若只為勝選而進行分贓式的搭配，就失信於選民。尤其是總統大選這樣的國家大型選舉，政黨與候選人的理念、價值與行事風格，才是選民所看重，最後決定投下神聖一票的參照條件。

（作者曾任政戰人員）

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