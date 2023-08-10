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自由廣場》台灣需要的是意志

2023/08/10 05:30

◎ 康駿銘

日前「凱達格蘭論壇」的多國政要與專家學者聚焦討論台海情勢與全球安全、認知作戰及國際供應鏈三大議題。麻生太郎致詞提到台日在三一一大地震及台灣疫苗的互助與情結，指出對日本而言，台灣是享有共同價值、具有力量且不可或缺的朋友，認為當前的安全環境是自二戰以後最為嚴峻的，台海的情勢攸關日本的生死存亡，不但要在法規內提升國防預算，也要透過國際合作形成對中國的威懾力量，更重要的是日本和國際要有堅決的態度，才能避免福克蘭群島的事件在台灣重演，而日本社會也需要有隨時應付戰爭的覺悟。

台灣在國際供應鏈佔有重要地位、地理上也是重要樞紐。多國正積極為台海局勢的突變而作準備，譬如在軍事與非軍事上增強對中國的嚇阻能力，包括經濟及外交。多國也承受經濟上的陣痛期，正加緊進行與中國的「去風險化」，論壇上的專家學者也認為，台灣的經濟韌性比想像強大，反觀中國經濟環境惡劣、高失業率及巨大通縮壓力，以及漠視國際秩序的所作所為，國際有目共睹，令人擔心習近平做出極端行徑。

然而，比起台灣的灘頭，社會上的輿論攻防已成主戰場，無煙硝的戰爭已展開。不論是灰色戰術或認知作戰，目標都在於攻擊社會長久建立的信任機制，民主體制的根本正是「信任」，投票就是基於我們信任某一位候選人會為人民爭取最大利益。

社會的意志力非常重要，論壇的嘉賓們提及，《國際法》規定，不能在民眾活動的海域進行軍演，於是愛爾蘭漁民自發性的輪流接力出海，以「有民眾活動」來阻止俄羅斯在愛爾蘭附近海域進行軍演；又如立陶宛對於俄羅斯政治宣傳的零容忍，媒體、網紅拒絕協助俄羅斯的統戰，甚或烏克蘭戰爭等，人民的意志力在不對稱作戰所能發揮的作用極具關鍵。

國際對台灣正全力支持，問題在於台灣社會對中國的戰鬥意志和凝聚力是否足夠，正如麻生太郎也須了解，台灣的下任總統是否具有自我防衛的決心。

（作者是台灣基進國際部專員，原籍香港）

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