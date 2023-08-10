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自由廣場》未來國家領袖的特質

2023/08/10 05:30

◎ 不謀

「比起藍綠，白色距離黑色並沒有比較遠！」，這是時下很夯的話題，已道盡台灣政黨生態，根本沒有哪一黨是完美的。而政治是經由比較以選出最適格者，眼下人民正要從幾個競逐者之中，挑選未來的國家領袖。

柯文哲是高智商的社會菁英，他表現出威權主義、物化女性及信口開河等人格特質，起初或可看作人非聖賢、孰能無過，後來累犯，勉強護航是仙人打鼓有時錯，腳步踏差誰人無；然而一旦成為常態，只為增加聲量，不負責地胡謅後，又不斷文過飾非，就成了「漚梨仔假蘋果」，無法寄望他成為適格的政黨領袖。

侯友熟稔審度局勢，從基層起步，沾綠又親藍，並在血統不純的劣勢下，在國民黨內爬升巔峰，角逐總統大位，實屬難能可貴，如此戰戰兢兢的政治生涯，養成他跳針式空泛答話，在厭惡政治爭鬥的主流民意下，讓他曾獲高支持度，然海水退去，方知誰沒穿底褲，一味地「好好做事」，最終淪於好好作勢，不像是及格的政治領袖。

郭台銘是成功的資本家，多年商場打滾，老謀深算的利益精算師，不打非必勝的商戰，卻在政壇縛手綁腳，思及自己的功名成就較多，想到千萬黎民的較少，自古商人無祖國，古詩云「商女不知亡國恨」，詩中的「商女」若改成「商人」：「商人不知亡國恨」，後面同樣可以接「隔江猶唱後庭花」，是的，「民主不能當飯吃」，這位唯利主義者，是具有高度國安風險的商界領袖。

賴清德從政生涯擇善固執，被喻為政治的孤鳥，對的事，勇往直前，一意孤行；不對的事，誓不妥協，絕不言退，異黨人士與他道不同不相為謀，同黨夥伴不少對他敬畏而遠之。他曾堅拒涉及賄選議長的監督，長達七個多月未進市議會備詢，嫉惡如仇，不與惡共，或許少些協商餘地，但在國策上是值得信賴的政治領袖。

總統是國家元首，對內統轄三軍，對外代表國家，該如何選賢與能，透過人格、作風、行事及操守等各項特質的比較，公民們自有最合適的答案。

（作者是台南市教育界人士）

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