社論》朱立倫葫蘆裡賣什麼藥？

侯消柯長，國民黨主席朱立倫念茲在茲的，仍是下架民進黨，而非搶救國民黨，頗不尋常。圖為朱立倫九日於中央黨部主持中常會，致詞時針對民進黨及行政團隊提出多項批評。（記者羅沛德攝）

借颱風來打比方，二○二四大選這個颱風，賴清德、柯文哲的路徑比較符合預測，朱立倫、郭台銘就難以捉摸了，侯友宜則似乎稍離暴風半徑。七二三，國民黨全代會確定提名侯友宜，卻沒有展現出團結求勝的張力，反倒是朱立倫喧賓奪主，大談執政大聯盟。搞了半天，侯友宜彷彿是外野手。

朱立倫，堅持當總教練，而非球隊老闆，主席想什麼，令人費猜疑。初選階段，拉一個沒有黨籍的郭台銘進來，五一七沒被徵召也沒離場，四處串聯「牛鬼蛇神」。郭、柯二人互動曖昧，共同的利益在於拉低侯的聲勢。朱則聲聲呼喚：郭董是藍營重要資產。侯也吞忍：他跟郭有共同信念、共同價值。上行下效，小雞、派系跟郭、柯蹭來蹭去，黨紀處於昏迷狀態。一路下來，但見侯從漲停板變老三。日前，朱說內參民調，侯已經超柯趕賴；民眾黨也內參民調，追賴甩侯。這些號外，有別於一般民調，不知侯本人相信哪一個？

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下架民進黨，在野大團結，主流民意大聯盟，政黨輪替大聯盟，執政大聯盟，講起來大義凜然，很有關公精神，侯也不敢異議。不過，以侯的智慧，應該可以看出，那些關鍵字，都不是唯一支持侯友宜，國民黨提名參選人。說難聽一點，在外人看來，侯簡直淪為人形看板、結盟工具，真正的球員兼裁判，可能是朱。這位黨主席長期是侯的長官，後者卻彎道超車，沒挺朱競逐大位。既然如此，朱是不是徵召、提名侯，再令侯進退兩難，自我消耗能量，以舖陳另一個劇本？

另一個劇本，外人只能合理想像。一，侯友宜若當選，勢必目中無朱，頂多酬庸敷衍一下，所以侯必須敗選，敗因是無法團結在野、難堪共主重任，選後歸建新北市府，任期屆滿裸退，這也符合外來權貴的利益。二，侯堅持打死不退，朱也未必需要換侯，因為侯有階段性的功能，即，利用他的中間、本土光暈，牽制賴清德擴大板塊。葛來儀稱：北京對侯友宜感到不安，他是本土台灣人，讓對岸聯想到李登輝。而確保賴無法突破四成，乃非綠合流勝選的利基。三，假使促成在野合作，以侯的民調低迷，不易被郭、柯接受當首。侯若死守戰埸，可能要面對披國民黨戰袍跑龍套的尷尬，得票數可能不好看。當然，國民黨的立委席次，也會池魚遭殃。四，一旦下架民進黨，執政大聯盟的國民黨主角，當非朱立倫莫屬，沒侯友宜的份。從郭、柯的角度來看，朱也應該是合作對口的不二人選。五，接下來，就是分贓大戲。但如果下架民進黨，主要是郭、柯的票數，朱的談判籌碼相對遜色。只是未來執政，面對民進黨，不能沒有國民黨，必須痛苦地妥協。如意算盤，最大風險在於，在野整合不成，野外各自求生，國民黨賠了夫人（侯大輸）又折兵（立委減）。

政治這門藝術，多數政客，人不為己，天誅地滅。故而，以小人之心度君子之腹，至少無悖情理。朱的葫蘆裡賣什麼藥？莫測高深。這位會計專家，果真類似上述那般精算的話，顯然不符國民黨的利益，令該黨的前景堪憂。社會上，包括白色力量，不少人樂見國民黨小黨化、泡沫化，那對台灣民主也不是壞事。只不過，國民黨就這樣被玩完了，不知還在為國民黨而戰者，情何以堪？

二○二二，地方選舉，民進黨慘敗。照理，二○二四，國民黨重新執政，侯友宜十拿九穩。孰料，不到半年，出現驚奇逆轉。侯侯做代誌，兩三下就被搞得灰頭土臉，他自己可能也莫名其妙。由商轉政，二度攪局，郭台銘拉攏地方派系，黨中央未見強力作為。侯消柯長，朱立倫念茲在茲的，仍是下架民進黨，而非搶救國民黨，頗不尋常。朱立倫身為國民黨主席，以公司法來比喻，似未善盡「忠實執行業務」與「善良管理人注意義務」，說難聽一點是背信。猶記半年之間，朱立倫兩度派夏立言訪中。或許，在台灣找不到答案的問題，必須從另外一個時空找拼圖。

講到這裡，不妨回顧六月底，華爾街日報的「中國試圖就即將舉行的台灣大選爭取美國的合作」報導：布林肯訪中期間，北京試圖了解華盛頓對台灣選舉的興趣，並向布林肯表達對賴清德的擔憂；布林肯則重申，美國政府在台灣選舉期間，將不偏不倚，不支持對選舉過程進行任何干預。此一消息，比較像是美方而非中方透露的。再加上，馬英九、連勝文赴中祭祖，還有柯所謂的「中國那方面一直要他選」。凡此，不妨當作求解答案的線索。

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