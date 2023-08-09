自由廣場》柯文哲小編與共黨臨時工

◎ 愚工

七一六凱道造勢不如預期，還引發爭議，柯文哲說他不是「主辦單位」；民眾黨英文官網的VOTE WHITE，VOTE RIGHT 貽笑國際，柯把責任推給「小編」；民眾黨姊妹後援會的空姐表演挨批，柯推給「主辦單位」，一推二五六，爭功諉過的人格特質，很有共產黨的風味。

二○一三年六月八日，人民網旗下《人民視點》第九期一篇題為：「為什麼出事的總是『臨時工』？」的文章指出，近幾年，臨時工暴力執法、亂執法事件時有耳聞，在一些執法事件中，打人的是臨時工、公車私用的是臨時工，雷人雷語的也是臨時工…，事發後，臨時工往往成為替罪羊的代名詞。

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文章進一步指出，一些部門用臨時工頂罪，讓人難以信服，並招致公眾的反感。每次發生突發事件，在調查結果出來之前，人們都會調侃：是否又會把責任推到臨時工身上。不幸的是,被猜中的結局還真不少。以至於臨時工真闖禍了，也有許多人會懷疑是不是政府部門又在「丟卒保車」。這樣的懷疑，正逐漸消磨政府的公信力。

的確，共產黨的公信力就是這樣點點滴滴地被腐蝕掉的，在台灣，柯文哲的支持度正在逐步下滑，一方面與其「只胡亂批評，不提解方」的手腳被看破有關，另一方面則是歷經上述的三件事後，柯文哲的公信力快速被消磨掉有關。

民無信不立，這也是「誠信是政治人物及政黨最佳戰略」的原因。柯文哲想找回支持度，應先學習從自己身上找原因，而不是整天爭功諉過，向別人潑髒水。

（作者從商）

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