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自由廣場》欣見行政法院引用調解制度

2023/08/08 05:30

◎ 林清汶

行政訴訟新制將於八月十五日上路，目前在全國廿二個地方法院的行政訴訟案，將集中改由台北、台中、高雄三地的高等行政法院受理；另新創「巡迴法庭」，俾方便民眾應訴，同時引進法官啟動「調解機制」。近十年來行政訴訟案件的和解率「不到百分之一」，與民事訴訟案件相較，非常之低，而其中最大癥結乃在於公務員怕被扣上「圖利」，其執行成效仍待觀察。依目前行政訴訟判決結果通常是民眾敗訴，乃行政法院通常對公務機關已經過一定行政程序之處分，較無疑義；而若要變更機關處分之判決，將面臨的風險與爭議恐隨之增加。然而，法院對於事實之審酌與認定，尤其面臨諸多專業議題，如：土地開發、違建、都更、建築線、土地徵收、稅務、環保汙染、公安、食安等，法官除在公法上應熟稔之外，對於該「專業議題」更應深入瞭解，始能勝任。然而，國家對於司法官的長期養成教育，向來僅傾向於灌輸法律知識的訓練養成教育，卻未重視「專業議題」，又讓每位法官扮演全能角色；如此，不僅增加法官之負荷，也讓行政法院的裁判品質良莠不齊，其判決結果無疑也引發民怨，並質疑行政法院存在所謂「官官相護」的偏袒。

又，現階段公務員執行公務行使公權力與民眾發生紛爭，或公共設施造成民眾損害，鮮少主動與民眾私下達成和解之案例，乃因公務員擔心恐淪為涉及公務員圖利罪刑責，因此動輒因細故即與民眾對簿公堂，浪費不少司法資源，亦造成民眾對公務機關諸多怨懟。欣見我國行政訴訟將大幅引入「調解制度」，未來行政法院可以多方遴選社會專業、公正人士參與、擔任調解委員；如同民事訴訟中亦經常透過調解程序，可有效化解爭議，舒緩法官案件積壓，透過法定程序達成調解，取得等同於法院判決效力，應可及時有效化解民怨，讓正義不再遲來。

（作者為永然法律基金會顧問）

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