自由廣場》「鄉建鄉創」，彷彿「一帶一路」的地方創生版！

◎ 曾宥芯

近來「鄉建鄉創」一詞在台灣地方創生圈引起熱議。地創夥伴們不外乎有積極參與、態度觀望，甚至也有立場質疑，原因出於「鄉建鄉創」（第二屆海峽鄉建鄉創獎）此一比賽是由設址中國福州的「海峽鄉建鄉創獎組委會」所舉辦，本屆主題「融合共情 · 地方共好」，活動目的係為「進一步深化閩台鄉建鄉創領域的交流與融合發展」。

根據比賽公告及中國新聞等相關資訊，其實「海峽鄉建鄉創獎組委會」背景是「福建省青年建築師協會」，「鄉建鄉創」也不是最近突然出現的活動，早在去年中國「福建省住房和城鄉建設廳」和「福建省財政廳」、「福建省人民政府台港澳事務辦公室」、「福建省婦女聯合會」等單位宣稱，為了要共同推動「深化閩台鄉建鄉創融合發展」，鼓勵一百個村莊引進台灣建築師團隊展開農村整治服務，當時中國福建省就為台灣團隊再提供一百個「鄉建鄉創」合作項目。

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當然，提供合作項目或合辦徵件比賽不一定就帶著其他特定目的，也有不少台灣地創夥伴覺得活動純粹就是合作及交流，能讓中國與台灣團隊彼此從不同管道獲得更多資源。不過，就以上內容看來，是不是有「一帶一路」似曾相識的熟悉感？

中國於二○一三年提出的區域合作倡議「一帶一路」，對外富含著高度經濟戰略意味，不少國家迄今仍對「一帶一路」保持警戒，因為意識到中國想藉此提升其全球經貿地位、提高其外交話語權，讓其地緣政治及經濟影響力的範圍持續擴張，從歐亞地區再到拉丁美洲，都明顯展現出中國欲掌控全球經濟的思維。

而現在「一帶一路」又為全球經濟帶來什麼？據日前媒體報導，義大利國防部長克羅塞托說：「加入『一帶一路』是『臨時且糟糕』的決定」，義大利梅洛尼政府似乎將放棄具有強烈政治意義的「一帶一路」，讓義大利與中國的關係重置，並與七大工業國組織（G7）國家和大多數西方國家結盟，與中國保持一定的距離。

換個面向來看，當「鄉建鄉創」活動創辦人之一，中國建築師鄧枝綠說：「中國與台灣建築師合作可更好地活化中國鄉村，相信交流會愈來愈頻繁，在未來逐漸達成希望『愈走愈近，愈走愈親』的目標」時，台灣夥伴與中國單位深度合作、深入參加中國活動，能不借鏡「一帶一路」而事前更審慎評估嗎？

（國會助理，東吳大學法學碩士）

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