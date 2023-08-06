自由共和國》吳明烈／終身學習 山村讀書聲聲聲入心

在大坪頂山村有個令人讚嘆的山中傳奇「法莫爾音樂讀書會」，一群農夫每每在夜幕低垂之時齊聚一堂，閱讀好書及學習一種方便帶著走的樂器。圖為「法莫爾木笛合奏團」。（取自臉書）

吳明烈／暨南大學特聘教授

南投埔里是一個美麗的山城，位於台灣的地理中心，輪廓有如一隻展翅飛翔的貓頭鷹。埔里素以四W聞名：Water、Weather、Wine、Woman。埔里的水質純淨、氣候宜人、酒香醇、美女多，因此享有小洛陽之美譽。時至今日，又多了第五個W，即是Wisdom。埔里人因為愛讀書、愛學習，因此更充滿智慧。讀書會在山城埔里是個普遍的存在，很多民眾都有參加一個以上的讀書會，以涵養自身的知識、智慧與心靈。光是慈濟基金會在這美麗山城就有多個讀書會，吸引很多愛書人的參與。再加上其他各種組織及民眾自發組成的大大小小讀書會，使得整座山城處處有讀書聲，不僅是聲聲入耳，更是聲聲入心。

埔里大坪頂是百香果的故鄉，全台灣有九成以上的百香果農聚集在這裡。農夫勤於農務是理所當然，如果也勤於讀書學習則是難能可貴。在日常農作之餘，拓展學問的耕讀生活，可謂勤苦恬淡且怡然自得。在大坪頂山村有個令人讚嘆的山中傳奇「法莫爾音樂讀書會」，一群農夫每每在夜幕低垂之時齊聚一堂，閱讀好書及學習一種方便帶著走的樂器。法莫爾取自英文Farmer的諧音，讀書會成立於二○○三年，迄今歷經十八年。自主學習團體能夠經營多年且卓然有成，除了有很好的學習夥伴與學習內容之外，帶領人更是扮演著重要角色，並且也是極為重要的靈魂人物。這個讀書會是由兩位國小退休教師陳振成、陳麗安夫妻帶領並擔任義務指導老師。法莫爾積極實踐著終身學習與學習型組織的五項修練方式：

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一、自我超越：時時讀好書，提升閱讀及導讀能力，分享閱讀心得以及在生活中加以實踐，促成自我生命的提升。

二、改善心智模式：每位夥伴練習表達能力，分享每週生活的實踐經驗與體悟，改善對於自我內在與外在事物的看法，提升心靈能量。

三、建立共同願景：共同成長、喜悅與感動是法莫爾不變的初衷。自己不僅要成長，更要對社會帶來貢獻。經過持續學習木笛並累積上台經驗，經常廣受邀請參與各種公益活動演出。多年的精湛表現備受肯定，並且成為埔里圖書館駐館音樂家。

四、團隊學習：透過每週定期及不定期的團隊學習，從認識樂譜、熟悉樂理、各種木笛演奏及大合奏，奏出來自山村最動人的樂章。

五、系統思考：經由各項藝文活動的交流表演以及海內外走讀見學，豐富人生視野與培養系統思考能力。

閱讀可以增加知識，對話可以啟發智慧。經過五項修練的持續精進，法莫爾獲得了中華民國組織學習協會第一個頒發的學習型讀書會獎。法莫爾之所以被視為山中傳奇，因為讀書與音樂都是村民原本較為缺乏的生活元素，然而讀書會觸動了他們的終身學習心弦，從此美妙之音不絕於耳。自從讀書會走進了這群農人的生活，生命從此亮了起來。不僅帶給自己與家庭的改變，也讓整個生活聚落更充滿學習氛圍與文化氣息。讀書會改變了農人，也改變了山村。腹有詩書氣自華！

每個人在讀書會中擴展人生視野及生活圈，顯得更有自信心與生活品味。家庭更為溫馨融洽，親子關係更為密切，帶動學習型家庭的發展。整個山村處處洋溢著讀書聲與樂聲，形成寧和的生命氣場，這是一個宜居的幸福聚落。學習一旦提升了自我的光華，更當進而推己及人，公益演出則是創造山中傳奇的這群人回饋社會方式。

在法莫爾讀書會，改變經常在發生。有人可以從不識五線譜到可以陶醉於優美的四部樂音之中。秉持讀書、合奏、分享、欣賞、公益這五大理念，走過十餘載歲月。一路走來，始終如一。精進的不只是笛藝，還有更圓融的人生觀與處世之道，人人成了終身學習的實踐者。如果沒有讀書會，山村的生活不會如此璀璨。村民希望屬於大坪頂的法莫爾，能夠一直陪他們到老，伴隨著生命成長，一代接著一代，讓彼此的生活更精彩圓滿。這是幸福的泉源，帶給村民充沛的生命活水，為山村注入滿滿正能量。

讀書會在城市是稀鬆平常，但在較乏資源的山村則彌足珍貴。法國大文豪雨果提及「開啟人類智慧的寶庫有三把鑰匙：一是數學、二是文字、三是音符。」法莫爾讓山村居民從拿著農具的粗糙雙手，變成擅於拿樂器的巧手，開展了美好的智慧人生旅程。這既是令人感動的山中傳奇，也是令人讚嘆的山中奇緣。這是我見過最懂得生活與學習的山村農夫，也是最有生命質感的農夫音樂家。

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