自由共和國》周鉅原／供應鏈雙元化之下台灣的戰略地位

周鉅原/美國紐約市大學經濟系教授

美中科技戰提升與新型冠狀病毒造成供應鏈斷鏈,導致全球晶片慌。根據戰略暨國際研究中心(CSIS)的估計,將近二百個相關產業受到晶片短缺的影響;其中光是汽車工業在二○二一年就損失了將近二一○○億美元。所以美國以及一些工業國家不得不重視全球供應鏈的堅韌性。在廣島的G-7宣言當中,七大工業國家終於提出了一個「降低風險」(de-risking)策略。但是如何降低供應鏈的風險,則是議論紛紛,莫衷一是。以至於有位產業大佬甚至宣告全球化已經死亡或者是結束了!

其實,根據WTO的資料,全球四分之三的貿易是在WTO的「最惠國待遇」條款下交易完成的,同時中間產品貿易的比例,維持相當程度的穩定,這就說明全球化還是不斷的在持續運作。但是至少有將近卅年歷史的全球供應鏈,在目前的趨勢之下,不得不重新調整。美中關係的惡化,使得全球供應鏈,一分為二。美國和其盟友以及價值觀念相同的可信賴的伙伴,將主導一條科技領先的供應鏈。在這個供應鏈當中,彼此將相互依存但不過分依賴,其中台灣掌握全球九十二%十奈米之下的高端晶片。這不但是高性能的飛彈和F-35戰鬥機必須也是發展人工智慧不可或缺的要素。根據各方面的判斷,人工智慧將是帶動第四個產業革命的引擎。

在所謂「小院高牆」(small yard, high fence)的出口管制之下,美國和盟友以及可信賴的伙伴的廠商不必和中國全面的脫鉤 (de-coupling)。他們仍然可以在不受出口限制的技術產品和中國進行交易,其中賺取的利潤,可以提供高科技的研發。但是對於出口設限的範圍,美國政府可以根據動態的科技發展而調整。根據冷戰的經驗,美國至少要將其競爭對手的技術水準,控制在至少一個甚至兩個世代之下,才肯放手。

另外一條以中國為主的供應鏈,將會在一些成熟的技術產品當中,尤其是在一帶一路之下的國家,繼續運作。至於中國是否可能因此而自力更生,達成習近平主席「東升西降」的美夢,當另為文分析。目前這個趨勢就是 WTO 總裁Ngozi Okonjo-Iweala所謂的「再全球化而非去全球化」(re-globalization not de-globalization)。

美國主導的供應鏈當中,包括晶圓四雄︰就是美、日、台、韓。美國將主導 IC設計、半導體的生產設備,日本提供重要的化學原料,韓國主導動態隨機記憶體(DRAM) 而台灣將提供高端的邏輯晶片(advanced logic chip)。其實四雄應該包括荷蘭因為ASML壟斷了全球超紫和極紫光刻機(extreme ultraviolet and deep ultraviolet lithography, EUV and DUV)。在半導體的產業當中,四雄各有所長,但是彼此相互依存。他們相互維持全球供應鏈的韌性之外,也向美國承諾不對中國輸出尖端的科技產品,生產原料和設備,以及相關的科技人才。韓國半導體的產品對中國的輸出佔 其出口四十%左右,韓國的三星和海力士集團在中國有相當大的投資,所以美國的出口管制,採取個案申請,有效期限一年,但可延長的方式,以便節制尖端的科技產品在中國更進一步的發展。

在在岸生產(on-shoring)的措施上,美國的晶片和科學法案(Chips and Science Act)將補助晶圓廠在美國設立,根據美國商務部的統計,這一兩年內承諾投資晶片廠的金額高達一四○○億美元。因為美國晶片的製造只佔全世界的十二%,但是其市場需要量高達全球的四十九%。所以即便這些新晶圓廠的產品可以提高到自製率的兩倍,還是遠遠低美國的需要量。所以還得從國外進口將近四分之一的晶片。就分散晶片的供應來源而言,的確有降低風險的作用。但是台灣在提供高端的晶片上,仍將佔全球四十五%以上的供應。

至於所謂近岸外包(nearshoring)或者是友岸外包(friend-shoring)甚至於像 CSIS學者Savory 所謂戰略性地點外包 (strategic re-shoring points),可謂風聲大雨聲小。首先人們要問要多近(美國)才算是近岸?誰是美國的朋友?都很難下結論。目前供應鏈下的國際分工,是由廠商基於利潤的動機而達成的。如果用政策性的誘導(policy induced)建造一個新的供應鏈, 那麼就無法達到由市場走向的比較利益(market-driven comparative advantage)。同時由於競賽性的政府補貼,將大幅度的提高生產成本。也可能造成重複投資的浪費。

所以「在岸生產」無法自給自足,友岸外包不但不容易辨認何者為友,而且成本也極高,更重要的是這些可能列入考慮的友岸國家,他們的基礎設施與生態系統(ecosystem) 很難配合晶圓廠的要求。所以結論是晶片的來源可以多角化,如台積電在美、日甚至德國設廠,以降低風險。這是Taiwan plus 的風險管理策略(當然不是所謂的「棄台論」)。但是美國必須降低北京帶給台灣的地緣政治的風險,才能確保高端晶片對美的供應。

史丹佛大學胡佛研究所的戴蒙教授(Larry Diamond)和其他兩位作者在外交事務(Foreign Affairs)發表一篇以「奸詐的矽三角」(Treacherous Silicon Triangle)為題的文章,文中強調美國必須將供應鏈的堅韌性和確保台灣的安全視為一體。相互為用,以防止中共對台可能的挑釁和經貿的脅迫(其實還包括對台外交的打壓和孤立)。從政治經濟學的角度來看,堅強明確的保衛台灣,維持台海的和平和安全。免除中國的武力威脅,減低台灣地緣政治的風險,可以保證高端晶片對美的供給,可謂一舉兩得。

所以美國在印太地區的佈局,除了和日、韓、菲、澳有防衛條約之外,另外更應加上對台灣戰略清晰的保證,使台灣不受中國武力的威脅。所以供應鏈雙元化成形之後,台灣的戰略地位更形穩固。中共武力併台的野心,更不容易得逞。使得台灣的民主自由更為鞏固。

在兩黨一致強硬的對付中國的氛圍下,二○二四年美國大選中,兩黨政綱中的保台條款,將會加碼的演出。對台灣而言,套上CBS前主播Dan Rather在一九九六年飛彈危機中的一句話「 Don’t do anything stupid, we take care of it」。

