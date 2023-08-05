自由廣場》裴洛西前議長不凡風範

◎ 高碩泰

前美國聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在率團造訪台灣一週年當天，特別發表聲明，強調在台灣致力國防及捍衛自由之際，兩國堅定站在一起。這位超級阿嬤再度表達無比的道德勇氣與挺台立場，令人感佩。

去年此際，北京藉口裴氏訪台，大肆圍台軍演，引發舉世瞠目與區域不安。在俄烏戰爭方酣之時，台海形勢發展成為全球焦點。迄今中方的威嚇、戰狼行徑也激起國際理性社群的反感，亟思如何集體反制。

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遺憾的是，國內少數人士倒果為因，或配合北京步調而不自知，竟誣指裴洛西的友台善意為台海兵凶戰危的主因，其尖酸刻薄詆毀，殊不可取。而裴氏以具體行動支持民主、繁榮、強韌的台灣，「德不孤，必有鄰」，從不猶豫和台灣靠在一起，更顯阿嬤柔剛並濟之領袖風範。

繼任的共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在今年四月初蔡英文總統過境美國時，偕廿位跨黨派議員在加州雷根圖書館會晤，不啻國會重申對台承諾的又一個明證。雙方穩健關係不能斷、不可斷、不會斷，植基於堅固磐石上，所謂「疑美論」刻意模糊史實、曲解現狀，尤其不符美深厚的價值、利益與互信夥伴關係。

台灣長期在美國國會兩院擁有的跨黨派支持，華府的外交圈莫不嘖嘖稱奇，三不五時向我駐美單位請益。參院全部一百位議員，每州不分大小各產生二位，「參院台灣連線」成員始終維持在三十位以上。眾院全部四百三十五位議員，依各州人口比例選出，「眾院台灣連線」成員約一百五十位，兩者加總已成為國會山莊類似性質最大的次級團體（每位議員可選擇參加數個連線），遠超過早期最具規模的以色列、日本等，遑論在當前氛圍下，國會內部的親中結社已形同虛設或消音。

在華府一般笑稱，國會共有不下五百多位國務卿，每位參眾議員基於黨派、個人理念、選區利益，對國際事務及美國外交政策各有立場與堅持，也可直接間接發揮影響力，而當前對台美關係的跨黨派大幅支持，洵屬歷來罕見。台灣對美國國會工作達致的成果，是斷交四十多年來在華府點滴耕耘的累積，彌足珍惜。衷心感謝裴洛西前議長和眾多國會友人之餘，不可視他們一路情義相挺為理所當然，更需務實經營，始能自助人助，得道多助！

（作者為 二○一六-二○二○年駐美代表）

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