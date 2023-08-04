晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》缺病識感的醫生政客

2023/08/04 05:30

◎ 謝安民

看到民眾黨支持者，從黨主席以降，以各種說詞試圖洗白官方網業的錯誤所引爆的風波，真是好笑、可惜又恐怖！

可笑的是，洗白的理由大多是不合情理到荒謬的地步，可惜的是，自稱智商一五七當過教授的醫師竟對自己的錯誤一貫的不了解，沒有insight（病識感）。

民眾黨的英文網頁，並不是英文或中翻英的教學網頁，而是代表民眾黨向英文語系國家及民眾，宣傳該黨和黨主席理念的喉舌。

既用英文寫，訴求對象自然是懂英文的人，則英文社群會如何解讀，當然不是民眾黨說了算，況且人家不須理會你家的錯誤是如何產生的，究竟是中翻英失誤，或是小編程度差，根本無足輕重，重點是，深植人家腦海的印象，就是民眾黨的種族政策、政治立場、敏感度，都大有問題。

卅年前在台灣知名品牌的「黑人牙膏」決定要一闖美國市場。不幸的是公司卻選擇「Darkie」為牙膏上市美國的名稱，但Darkie在美語是對黑膚種族的蔑稱。而包裝上頭，一口白牙、戴圓頂高帽的黑人圖案，更沒有幫助，因圓頂高帽已非上層社會紳仕的打扮，反而是藝人在舞台上常用的道具，至於認定黑人只能在歌舞領域出人頭地，也是岐視黑人的刻板印象。

舉這個例子，是要告訴柯文哲和民眾黨，你們這次的行為引起強烈反彈，鬧出國際笑話。但其一貫處理方式似有兩種：一、歸罪低層人員和別人，二、動員網軍出征指正錯誤者。如此態度，若只是在野黨，對國家社會的損害和危險相對不致於不可逆，萬一成為執政黨，則拒不接受民意或反對黨監督的獨裁政權的可能性就很大，這是令人覺得恐佈的原因。

（作者是退休醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書