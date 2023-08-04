自由廣場》缺病識感的醫生政客

◎ 謝安民

看到民眾黨支持者，從黨主席以降，以各種說詞試圖洗白官方網業的錯誤所引爆的風波，真是好笑、可惜又恐怖！

可笑的是，洗白的理由大多是不合情理到荒謬的地步，可惜的是，自稱智商一五七當過教授的醫師竟對自己的錯誤一貫的不了解，沒有insight（病識感）。

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民眾黨的英文網頁，並不是英文或中翻英的教學網頁，而是代表民眾黨向英文語系國家及民眾，宣傳該黨和黨主席理念的喉舌。

既用英文寫，訴求對象自然是懂英文的人，則英文社群會如何解讀，當然不是民眾黨說了算，況且人家不須理會你家的錯誤是如何產生的，究竟是中翻英失誤，或是小編程度差，根本無足輕重，重點是，深植人家腦海的印象，就是民眾黨的種族政策、政治立場、敏感度，都大有問題。

卅年前在台灣知名品牌的「黑人牙膏」決定要一闖美國市場。不幸的是公司卻選擇「Darkie」為牙膏上市美國的名稱，但Darkie在美語是對黑膚種族的蔑稱。而包裝上頭，一口白牙、戴圓頂高帽的黑人圖案，更沒有幫助，因圓頂高帽已非上層社會紳仕的打扮，反而是藝人在舞台上常用的道具，至於認定黑人只能在歌舞領域出人頭地，也是岐視黑人的刻板印象。

舉這個例子，是要告訴柯文哲和民眾黨，你們這次的行為引起強烈反彈，鬧出國際笑話。但其一貫處理方式似有兩種：一、歸罪低層人員和別人，二、動員網軍出征指正錯誤者。如此態度，若只是在野黨，對國家社會的損害和危險相對不致於不可逆，萬一成為執政黨，則拒不接受民意或反對黨監督的獨裁政權的可能性就很大，這是令人覺得恐佈的原因。

（作者是退休醫師）

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