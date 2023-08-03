晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》行人地獄有明顯改善

2023/08/03 05:30

◎ 吳采芳

前一陣子因為許多讓人心碎的意外，再次讓台灣是「行人地獄」的議題引發討論，交通部也自二○二三年六月卅起施行不禮讓行人加重處罰的政策，希望可以讓台灣擺脫「行人地獄」的惡名。

消息一出，在網路看到許多流傳的影片，當中的行人或滑手機、或故意慢行、或故意不通過等等的行為，許多的輿論說出這樣的政策是不可行的，反而會造成交通阻塞或是造成更多車禍等等。

筆者大部份時間都是以行人的身份用路，在此政策施行後一個多月的今天，想要以自身的經驗來述明對於此政策的感受。

如今走在斑馬線上，幾乎每一輛車都會禮讓我通過，以前常會遇到近身竄過的機車，這個月來也少了非常的多。大部份的駕駛人都是很守規矩的停下等候行人通過，對於行人來說，安全感提升非常多。

因筆者沒有具體資料可以佐證此政策施行後事故量的變化，僅以自身的經驗來提出，很明顯的感受到「行人」的路權；筆者在快步通過後，一定會對禮讓的駕駛點頭致意，多數的駕駛也會回禮，透過這樣禮讓的行為，讓雙方都感受到尊重和愛。

當然也希望所有的行人都能專心快步的通過馬路，不要故意擔誤駕駛人的時間，也保護自己的人身安全。

要擺脫「行人地獄」的惡名當然不是這麼簡單，後續可能也要評估對於行人的規範、或是開啟行人專屬的號誌等等方式的可行性，但肯定政府開啟了一個好的開始，讓我們全體台灣人一起為這個目標努力！

（作者是基層公務人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書