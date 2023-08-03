自由廣場》行人地獄有明顯改善

◎ 吳采芳

前一陣子因為許多讓人心碎的意外，再次讓台灣是「行人地獄」的議題引發討論，交通部也自二○二三年六月卅起施行不禮讓行人加重處罰的政策，希望可以讓台灣擺脫「行人地獄」的惡名。

消息一出，在網路看到許多流傳的影片，當中的行人或滑手機、或故意慢行、或故意不通過等等的行為，許多的輿論說出這樣的政策是不可行的，反而會造成交通阻塞或是造成更多車禍等等。

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筆者大部份時間都是以行人的身份用路，在此政策施行後一個多月的今天，想要以自身的經驗來述明對於此政策的感受。

如今走在斑馬線上，幾乎每一輛車都會禮讓我通過，以前常會遇到近身竄過的機車，這個月來也少了非常的多。大部份的駕駛人都是很守規矩的停下等候行人通過，對於行人來說，安全感提升非常多。

因筆者沒有具體資料可以佐證此政策施行後事故量的變化，僅以自身的經驗來提出，很明顯的感受到「行人」的路權；筆者在快步通過後，一定會對禮讓的駕駛點頭致意，多數的駕駛也會回禮，透過這樣禮讓的行為，讓雙方都感受到尊重和愛。

當然也希望所有的行人都能專心快步的通過馬路，不要故意擔誤駕駛人的時間，也保護自己的人身安全。

要擺脫「行人地獄」的惡名當然不是這麼簡單，後續可能也要評估對於行人的規範、或是開啟行人專屬的號誌等等方式的可行性，但肯定政府開啟了一個好的開始，讓我們全體台灣人一起為這個目標努力！

（作者是基層公務人員）

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