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自由廣場》中共在台灣大選扮演角色

2023/08/03 05:30

◎ 洪世才

筆者先簡介東北亞共產黨發展歷史，是因見中國國民黨在台灣已分崩離析，中國共產黨不僅花了數十年在中國國民黨內下功夫，現在又趁機有取代中國國民黨在台灣的動作。這個現象很像東北亞共產黨的台共與中共鬥爭史，是該翻翻歷史做參考。

當年的日本共產黨和中國共產黨、朝鮮共產黨及台灣共產黨，在共產國際屬於兄弟黨，地位相等，不相隸屬。但是，台灣共產黨在上海建黨的時候，中共產黨已經把他的手伸進台灣共產黨。

之後，台灣共產黨回台發展，中國共產黨不僅寄生台灣共產黨，還採取行動奪權，而且另闢蹊徑，在台灣發展中國共產黨黨組織。

這次的台灣總統選舉，中共的意圖和泛藍表現，有如當年中共插手台灣的翻版。

泛藍組合要「下架」綠色執政，表面看是民主競爭常態，但筆者多年來從國民黨員退將等的言行，看中國國民黨自我矮化行徑；再看看朱立倫領導的黨，外有郭台銘掣肘，內有擁郭、擁韓和擁侯等勢力撕裂，重現（台共第一屆第三次中央委員會和一九三○年台共《中央委員會擴大會議》的中共翁澤生《他也是台共的創始人之一》和台共創始人謝雪紅的鬥爭）。整齣戲，有如台共建黨就被中國共產黨滲透，最後台共改頭換面，成為中國共產黨捏出來的「民主政黨」之一的慘狀。所謂下架執政黨，不過是激發仇恨的口號或藉口。

跳過口號，筆者糊塗了，現在的郭台銘是郭台銘嗎？柯文哲是柯文哲嗎？侯友宜、朱立倫、韓國瑜又是誰呢？

前天侯友宜訪日時，記者的採訪內容，把中共的「民主協商」凸顯了。這次台灣的總統大選，中國共產黨扮演的是布袋戲或皮影戲的操作演出者？歷史會重演嗎？

（作者是大學兼任講師）

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