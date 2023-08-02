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自由廣場》解讀中共火箭軍司令異動

2023/08/02 05:30

◎ 林穎佑

每年八月一日都是解放軍晉升上將之時，在二○二三年七月卅一日中國媒體披露新任火箭軍司令員、政治委員分別由王厚斌、徐西盛接任，並在當日晉升為上將。需注意的是無論是王厚斌或徐西盛，兩人都非火箭軍出身，也欠缺二砲部隊歷練，這次意外人事調動是否間接證實這段時間火箭軍的傳聞？

火箭軍擁有的核武是中共作為核子威懾的「大國重器」，各中短程彈道飛彈也是對外重要威脅，但在如此講求專業的科技軍種，居然由從未在火箭軍歷練過的海軍軍官出任司令員，而同樣具有指揮權的政治委員也由在空軍單位服務的政委轉任，一樣與火箭軍沒有太多互動。讓這次的人事調動又有更多的想像空間。

新任火箭軍掌門人王厚斌為海軍黨委常委，曾任總參謀部辦公廳綜合研究室主任、東海艦隊副參謀長兼舟山基地副司令員，二○一八年升任正軍級海軍副參謀長並在同年出任副戰區級海軍副司令，於二○一九年十二月晉升中將。從資歷看，王厚斌有在中央單位歷練的機會，也有在東海與南海服務過，但缺乏在實戰部隊的指揮經歷，過去應該是在水面艦服務，不會有接觸核子武器與核子潛艦的機會，這次出任要職應與其在黨的表現有關。這凸顯當前火箭軍高層可能有嚴重的內部紀律問題，讓習近平必須借由其他軍種將領且受習近平信任的將領來穩定重整。

類似的模式也可能是徐西盛出線的主因，徐過去在福州指揮擔任要職，這裡也是前空軍司令員丁來杭及前副軍委主席許其亮的老巢，丁來杭九○年代在福建空廿四師任團長時，許其亮就是駐紮在福州的空軍第八軍軍長，時任福建省福州市委書記、福州軍分區黨委第一書記的正是習近平，這層關係可能是徐西盛出線的關鍵。

理論上在廿大後，習近平應對解放軍有更完全掌握，但近期卻見解放軍高層人事動盪不安。無論是私德問題、洩漏機密、貪腐都有將領中箭落馬。這凸顯縱然在軍改後習近平除打貪外更進行多項改革，但到第三任期卻又出現此種「外行領導內行」，「先求紅才求專」的人事安排，讓解放軍的實力令人起疑。就算解放軍在理論、科技與組織有大幅進步，但只求忠誠而忽略專業的軍隊能否經歷實戰的考驗？這些都是疑問，畢竟戰爭還是人在打的。

（作者是淡大國際事務與戰略研究所助理教授）

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