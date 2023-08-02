自由廣場》（鏗鏘集）如果書在台灣褪盡亮光

◎ 李敏勇

書店結束營業的消息頻傳。咖啡館林立，便利商店到處都是，電視新聞充斥吃、喝、玩、樂的報導，夜市小吃更像是生活重心。台灣，怎麼了！現代人，不必讀書了嗎？書店難以經營難道是台灣的光榮？

一九二一年，台灣文化協會提倡的文化啓蒙和文藝振興曾經影響了台灣一代人，李登輝、彭明敏就是例子。他們在二戰後延續知識份子夢想、淑世精神。

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戰後回歸「祖國」的台灣，一九四七年二二八事件，知識份子文化人犧牲殆盡，近代知識與教養象徵犧牲，台灣又恢復到前近代文化現象，宮廟祭拜成為最重要的文化活動，成為特殊的政治與經濟的地方派系堡壘。

戰後的台灣，脫日本化而中國化，台灣人幾乎放棄文化的版圖，競逐於經濟領域。文化是社會的心靈面或精神面，經濟則是肉體或物質面。佔有人口絕大多數的台灣人，大多人想在理工科發展（學醫也是），文科被視為徒勞無功。獲利高是顯學，台灣的經濟發展其實是大多數人自力救濟創造的成果。

二戰後的日本，面對戰敗的廢墟，曾經一群出版社老闆和報社經營群在聚會時，以「振興日本是我輩的責任」共勉，立下了日本報紙前面幾版只刊登出版廣告的創擧。迄今，日本報紙的主要版面還是新書廣告。在紙本閱讀普遍因網路而低迷的今天，日本仍有正常的書店風景。

我手頭有一本朝日新聞所屬朝日出版社的《給要生活在21世紀的你》，英日對譯司馬遼太郎三篇短文，都收錄在大阪的小學生國語課本和相關書冊：〈人間的莊嚴〉、〈給要生活在21世紀的你〉及〈洪庵的火炬〉（緒方洪庵，江戶時代的醫生，推動「荷蘭學」創辦「適塾」，為大阪大學前身。）卅二開本，四十頁，是一九九九年出版的小書，我買到的二○一六年版本是廿三刷，平均不到一年就增加一刷，當時累計已售出十五萬本。

書是亮在紙頁的光，被日本的新聞人、出版人認為是振興國家的元素。在台灣，書是什麼呢？想到日本政府經常進行的「國民生活總合調查」，把「國民生活的文化志向」列為項目，了解支出項目中的「文化」類比重與趨勢，作為施政推動改善方針。看到台灣的大眾傳播氛圍充塞吃喝玩樂報導，電視新聞尤甚！不知道閱讀的貧乏代表一個國家的粗鄙？不知道「文化」才能真正煥發國家的亮光，甚至是國家的奠基條件？

（作者是詩人）

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