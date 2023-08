自由廣場》Right，left，war，peace

◎ 陳蒼多

民眾黨官網出現「VOTE WHITE,VOTE RIGHT」的標語,以為民眾一定會認為「RIGHT」就是「正確」的意思,其實,他們應該早就知道「RIGHT」一定會衍生出也有「右」(「右翼」)的意思。

「Right」有「正確」和「右」兩個意思,所以它的相反詞就有兩個,一是「wrong」(錯誤),一是「left」(左),但是偏偏「left」也有「留存」的意思。多年前我在澳洲塔斯馬尼亞的「小人國」遊樂園看到了一則看板「War does not determine who is right, only who is left」,顯然是在玩弄「right」和「left」兩個字眼。如果譯成「戰爭不決定誰是右,只決定誰是左」,顯然有問題。現在我才知道,它的意思應該是「戰爭不決定誰對,只決定誰留存」,也就是「成王敗寇」,暗示戰爭決定廝殺之後誰亡誰存」。類似的說法還有「The fellow who is right is seldom left」,不是「右邊的人很少是左邊」,也不是「右翼很少是左翼」,而是「正確的人很少留存」。不過有另一句話可以平反一下:「Might isn’t always right, it’s seldom left」(強權並非總是正確的,它很少留存)。

既然談了戰爭,就要談和平。最近,十五世紀英國國王理查三世的書單中有一本《論軍事》,成書於四、五世紀之間,其中最有名的一句話是「若要和平,就要備戰」(si vis pacem, para bellum),可見這句名言淵遠流長,是千古不易真理,一直到十六世紀,馬基雅維利折衝樽俎的對象切薩雷.波吉亞也說「維持和平的唯一方法是備戰」。

「戰爭不決定誰對,只決定誰留存」,但備戰很可能決定「強權並非總是正確的,它很少留存」。

(作者曾任大學教授)

