自由廣場》Right，left，war，peace

◎ 陳蒼多

民眾黨官網出現「VOTE WHITE，VOTE RIGHT」的標語，以為民眾一定會認為「RIGHT」就是「正確」的意思，其實，他們應該早就知道「RIGHT」一定會衍生出也有「右」（「右翼」）的意思。

「Right」有「正確」和「右」兩個意思，所以它的相反詞就有兩個，一是「wrong」（錯誤），一是「left」（左），但是偏偏「left」也有「留存」的意思。多年前我在澳洲塔斯馬尼亞的「小人國」遊樂園看到了一則看板「War does not determine who is right, only who is left」，顯然是在玩弄「right」和「left」兩個字眼。如果譯成「戰爭不決定誰是右，只決定誰是左」，顯然有問題。現在我才知道，它的意思應該是「戰爭不決定誰對，只決定誰留存」，也就是「成王敗寇」，暗示戰爭決定廝殺之後誰亡誰存」。類似的說法還有「The fellow who is right is seldom left」，不是「右邊的人很少是左邊」，也不是「右翼很少是左翼」，而是「正確的人很少留存」。不過有另一句話可以平反一下：「Might isn’t always right, it’s seldom left」（強權並非總是正確的，它很少留存）。

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既然談了戰爭，就要談和平。最近，十五世紀英國國王理查三世的書單中有一本《論軍事》，成書於四、五世紀之間，其中最有名的一句話是「若要和平，就要備戰」（si vis pacem, para bellum），可見這句名言淵遠流長，是千古不易真理，一直到十六世紀，馬基雅維利折衝樽俎的對象切薩雷．波吉亞也說「維持和平的唯一方法是備戰」。

「戰爭不決定誰對，只決定誰留存」，但備戰很可能決定「強權並非總是正確的，它很少留存」。

（作者曾任大學教授）

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