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自由廣場》學生代表納入性平會的意義

2023/07/31 05:30

◎ 徐嘉欣

立法院日前三讀通過「性別平等教育法修正案」，禁止師長與未成年生發展師生戀，師長與成年學生如有對等權勢關係也應禁止，比較值得注意的是，這次修法將學生代表納入各級性平會。

筆者認為這次修法，是校園民主往前邁進一大步的表現，值得肯定和支持。近幾個月來「Me Too」事件延燒，有不少是屬於校園事件，因為師長的誘導或脅迫而導致學生受害，而性平會由來都是學校的師長召開，與會人員也都是大人，觀察、討論的角度也是以成人為主，卻忽略了校園裡另一個重要的成員－學生，難免會有所偏頗，或不周全，若有學生加入，有學生的角度的看法和感受，會讓整個會議更有成效，也更能照顧到學生的心理和需求。

只不過外界質疑將學生代表納入性平會，是否各級學校都知曉這件事，且準備好了；抑或是即便知道了，卻選擇無視，消極以對，這都是應該要持續關注的問題，莫要讓這樣的修法，只是空中樓閣，且學生代表的遴選也要多所用心。

此次的修法，勢必會增加學校的行政量，但能將學生代表納入性平會，表示我們的「性平」已是往前邁進一大步，我們都該給予支持。然施行的細則及其是否有落實，還是要有關單位做好把關，相信大人跟學生一齊努力，我們的「性平」會有顯著的進步。

（作者為文字工作者）

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