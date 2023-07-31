自由廣場》司改是總統選舉必考題

◎ 莊勝榮

副總統賴清德在全國律師後援會拋出司法革新三大目標，引發各界共鳴，相信其他各組參選人也會面臨如何司改的議題。不錯，司法改革沒有終點站，自從李登輝總統至今，哪個時候不提出司法革新的大旗？就像人生病，也不可能每一種病都會治好。法律糾紛或變成訴訟，也不可能滿足每一造當事人，因為有贏就有輸。何況社會越來越複雜，新型態糾紛多，例如將來機器人在路上打傷人，是製造廠商負責，還是使用者負責，還是所有權人負責？相信一流大學已經在開課研究了，等出事再立法或研究已經落伍了。這也就是司改為何要常常推陳出新的原因，要配合時代的巨輪往前走動，而非原地踏步。

目前司法遭人詬病的包括，判決不正確，難以贏得人民信賴，偵查或審判速度緩慢冗長，還有若干外力及利益介入，影響法院的純潔度。當事人早已沒有耐性，贏或輸都受盡折磨煎熬，所以有人說，法院最好不要去，因為法院兩個字左邊去掉變成「去完」，意思是去就完了，好像很有道理。

請繼續往下閱讀...

但當今社會多元複雜，有時候法院不得不去，像樓上漏水或發生車禍，還有千百種難以預料的糾紛。所以要像醫學一樣，所謂預防醫學。法律不管任何人都會用到，雖然不像生病隨時發生，但也有機會出現糾紛。因此法律常識教育及法律服務普及化非常重要，這叫做預防司法。不是等生病找醫師，而是超前部署，及早健康檢查，早發現早治療成本低且有治癒可能。一般人有法律常識，就不會本票超過時效，或告訴乃論超過六個月，或契約不寫或寫的模糊不清，然後怪檢察官或法官不公平。是自己不懂輸了怪司法官。

其次專家法院的建立，比較可以因應複雜社會，減少瞎子摸象的判決及拖延時間。也能減少自由心證濫用的情形，同時防止外力及新台幣介入司法的流弊。這無法立竿見影，需修法讓專家今進入法院協助法官發現真實，讓判決更精準到味及迅速，以贏得人民信賴及贏得尊嚴。

（作者為律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法