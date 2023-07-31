自由廣場》柯文哲不要消費五月天

◎ 胡顏

民眾黨主席、總統參選人柯文哲日前舉辦個人演唱會「KP Show」，會後接受訪問時表示，演出陣容堪稱專業等級，柯說當天的Keyboard是五月天的伴奏，而伴舞的舞裙是蔡依林的舞者，柯還為此沾沾自喜。

俗話說「囂張沒有落魄的久」，柯的自得意滿，沒過多久，隨即遭五月天御用鍵盤手，曾被稱為第六個團員的周恆毅所否認。

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外號「小周老師」的周恆毅在臉書上發文澄清，絕無參與民眾黨演唱會，並呼籲柯文哲更正說法，不要造謠消費五月天。

柯文哲胡亂發言，原本想蹭五月天的光環，想不到「偷雞不著蝕把米」，不但沾光不成，還被批得滿臉豆花、臉上無光。筆者認為，柯不是被騙，就是騙人。

柯不是五月天和蔡依林的歌迷，根本就不會知道誰是五月天的御用伴奏？或蔡依林的舞群有那些人？受訪的說詞最有可能是幕僚給的資訊，柯沒有查證就道聽途說，受騙被洗臉罪有應得，怪不了別人。

另一種可能性是柯明明知道原委，但為了好面子，故意誇大或想誤導，這就有欺騙民眾的嫌疑，但不管是受騙？還是騙人，柯受訪提供不實的資訊都是不應該的行為，特別是身為總統候選人，現在不能明察秋毫、辨別是非、對錯和真假，將來若任國家領導人，又怎麼能讓人信任和安心呢？

台灣諺語說：「開心滿天香，結子才驚人」，意思是奉勸世人要謹言慎行，別浮誇不實，我把這句話送給一向「語不驚人死不休」的柯文哲，別再信口開河了，否則對選總統來說，不會是加分，反而是扣分呢！

（作者為國小退休教師）

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