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自由廣場》奧本海默與季辛吉

2023/07/31 05:30

◎ 林文彬

正當季辛吉訪問中國與傳記電影《奧本海默》上映之際，兩者顯露的人道、共產，與人性的關聯、對比，令人五味雜陳。

季辛吉偏愛訪中百餘次，且以「有功人員」的百歲人瑞之姿到中國接受中國共產黨慶生款宴；而奧本海默則以「代罪羔羊」之身接受國家對其與共產黨之間往來的忠誠調查。兩人的處境、遭遇的歷程天差地別，不免令人好奇、驚訝，喟歎不已，甚至替「原子彈之父」奧本海默抱不平。

奧本海默接受國家任務研發原子彈終止二次世界大戰，成為時代雜誌的封面人物，反被當時接見他的杜魯門總統譏笑為愛哭鬼，總統似勸慰他，人們只會記得誰下的命令，要他寬心，別太過自責或扛起所有的責任。由於他的謙卑之心自認有道德之罪，加上樹大招風，終於引來妒忌者設下圈套對其與共產黨曖昧關係的忠誠調查，雖獲平反，但仍令人感到委屈。

反觀季辛吉，五十年來幹了甚麼好事，聯中制蘇，引狼入室，認知一中，與台斷交，阻越停戰，影響選舉。當時主政的尼克森總統後來在《和平以外》尚稱，我們可能已創造一個怪物、科學怪人；應改弦更張，改變對中國的路線；並體認到中國與台灣「在政治上已永遠分立」的事實。

但季辛吉從無虛心，也無悔過，甚至鼓吹民主國家應收回對中制裁，停止脫鉤，乃至烏克蘭應承認失地，以換取俄羅斯停火，其奮力為共產世界公然說項的媚共、資共行徑，恐比奧本海默被質疑出賣國家情資、利益，猶有過之而無不及，而實須譴責、調查。

良心是人類賴於立足的根本。面對惡勢力，電影《危城》裡護城隊長說，我也怕，但就是怕，更要面對，做人要憑良心。

奧本海默的良心憂患－－在於原子彈會不會被善用？但季辛吉捅出這麼大的漏子－－給自由民主世界製造這麼大的惡勢力，卻還跑去被怪物摸頭慶生，吃香喝辣，說三道四，一點也毫無愧色。

（作者為雲林縣議員，著有《七八項議案白皮書》）

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