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自由廣場》「和平反戰」話術包裝「一中原則」陷阱

2023/07/30 05:30

◎ 吳樹民

二○二四大選中有關兩岸關係的主軸，關鍵詞就是「和平」。維持台海局勢的和平穩定，是所有陣營的共識，差別在於達成維持和平的方式為何。

綠營始終堅持「備戰才能避戰、能戰才能止戰」的立場，強調台灣必須不斷強化且精實自我防衛的軍事實力及決心，才能確保國家安全與維護區域和平穩定。藍營一貫基調則是「備戰才會引戰、和平協商才能避戰」，認為民進黨政府充實國防軍備的作為，是對中國的挑釁，會刺激中國動武，唯有透過兩岸協商、和平談判才能避戰。

但眾所皆知，兩岸軍事對峙的緊張態勢，是中國單方面以軍事力量恫嚇台灣，企圖「以武逼統」所致。藍營卻罔顧事實，炮口對內，將責任歸咎給不願屈服在「一中原則」下與中國交流、協商的民進黨政府。

國民黨基隆市議員呂美玲說「中共不想打你，是你討打」怒嗆民眾；又脫口說「如果中華民國不保護基隆，那就請中華人民共和國來照顧基隆人」，與其說是失言，毋寧說是如實反映心中被扭曲的認知。藍營基層如此，高層卻又如何？前「那個」馬英九接續數月前在希臘某論壇的言論，七月廿七日又在倫敦聖母大學推銷他自創的「中華民國一中兩區憲法論」，聲稱台灣只要堅持（內建「一中原則」的）中華民國憲法，兩岸就可避免戰爭。

沒有人期待戰爭，若能「以對話取代對抗」、「以談判化解衝突」，當然樂見；但中國既已設定「一中原則」作為對話基礎門檻，若要與之協商、談判，就必須先接受「一中原則」。簡言之，藍營宣稱的和平，是以犧牲台灣主權，被中國統一為代價。那不是和平，是投降。

美國聯邦眾議院剛通過的「台灣國際團結法案」(Taiwan International Solidarity Act)，主張聯合國大會第2758號決議「不涉及台灣」。該法案直接否定中國對台灣主權的一切聲索，具體展現美國對台灣的支持，但法案也特別強調，「美方反對任何在沒有台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議」。因此，二○二四的大選實質上是台灣對「一中原則」的政治表態，沒有任何模糊空間。

此次大選，我們必須讓本土政權在總統及國會繼續拿下過半票數，向國際社會明確傳達台灣人拒絕「一中原則」，捍衛民主、自由的堅定立場。

（作者是台灣國家聯盟總召集人）

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