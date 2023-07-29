自由廣場》非玩中資遊戲不行嗎？

◎ 吳政穎

中國遊戲產業近年競爭激烈，又受監管政策、消費疲軟等因素影響，該國遊戲公司紛紛擴大海外發展。中資手機遊戲已長期佔據多數台灣熱門排行榜，在台灣市場大量撈錢。

根據日本媒體Gamebiz報導，中國「Haikou Fengli Network Technology（海南華穎網絡科技有限公司）」開發的手遊《滅鬼之路》七月廿一日在iOS繁體中文市場推出後，便成為台港澳App Store的銷售榜首。但這款遊戲竟然未獲得《鬼滅之刃》官方授權！遊戲、宣傳皆直接抄襲盜用《鬼滅之刃》的內容。

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台灣身為全球第五大手遊市場，不僅超過四成的銷售落入中資口袋，如今更落入侵權公司的口袋。

面對此一諷刺事件，台灣應該更認真重視中國手遊大舉進入我國的問題！有業界人士認為消費中資遊戲等於是變相資助解放軍，實際上，中國遊戲真正嚴重的隱患是資安威脅與言論審查！

去年，美國商務部長指出騰訊有藉由遊戲以定位美國軍人位置的可能性存在，美國智庫CNAS（The Center for a New American Security）也報告，不只手遊，電腦遊戲也正在幫助中國蒐集使用者資料，程式更可能藏有後門變成資安威脅。

在台灣，過往國外遊戲產業若要跨境進入市場，需與在地台灣遊戲商合作，但中資公司如今開始跨境服務，僅成立小型公司處理法律事務，而不再找代理商協助布建遊戲、伺服器、客服等服務，讓玩家的個資安全性更難以被政府監管。而台灣現行寬鬆的制度，對中資遊戲長驅直入的防範仍不足夠，需要更嚴格審視中資公司跨境營運，或未經授權下的資料蒐集、流向、儲存等資安風險，並加強執行或補足個資法對中資公司力有未逮的窘況。

言論審查的隱憂方面，中資遊戲即使發行國際版本，依然將中國的審查制度延伸到國外。舉例，中國米哈遊開發的國際熱門遊戲《原神》就常傳出，在台灣、美國都有玩家因為在遊戲中使用被中國審查認定的「敏感詞」而遭封鎖帳號，甚至很難經由自己國家的消費者保護機制取回帳號。

如此，透過遊戲潛移默化，讓國際玩家自我審查言論，配合中國大外宣，將逐漸侵蝕民主自由的價值觀。最近基隆市國民黨議員呂美玲的「討打說」，就是在中國影響下自我審查言行可能危害國安的展現。對於直接受中國威脅的台灣來說，中資遊戲的言論審查是絕對不該自我麻痺的價值之戰。

不僅中資遊戲有上述隱憂，中國APP如抖音、小紅書等，也早已對台灣社會造成諸多傷害！

期望政府、國會能有更積極作為，台灣人也該意識到中國將「政治注入娛樂，藉娛樂潛移默化」勢必對民主自由社會產生強大傷害。印度已經將中國程式、遊戲直接封殺下架，台灣恐難做得到，但正因台灣人民有選擇權，我們大可自己作主「不要下載遊玩中資遊戲」。畢竟娛樂態樣何其多，何必去玩常傳出抄襲，又對資安、國安有威脅的中資遊戲？

（作者是軟體工程師）

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