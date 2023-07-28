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自由廣場》一次看懂《台灣國際團結法案》

2023/07/28 05:30

◎ 蘇緯政

美國聯邦眾議院院會於七月廿五日通過《台灣國際團結法案（Taiwan International Solidarity Act）》，後續將送交聯邦參議院審議，該法案若經參、眾兩院通過後，再遞交總統簽署即可生效。

《台灣國際團結法案》對台灣未來的國際參與深具意義，筆者整理出重點，讓讀者一文看完即可快速掌握：

一、以「國會立法」方式，澄清事實、導正國際視聽，具體展現美國對台灣的支持

1.美國國會透過跨黨派合作，以立法方式實踐對台灣的高度重視，反制中國長期以扭曲《聯合國大會第二七五八號決議》來阻礙台灣參與國際組織的惡劣行為。

2.中國片面宣稱聯合國大會第二七五八號決議已經承認「台灣是中國的一部分」，逕自解釋為「一中原則」，根本是誤導國際視聽、意圖矮化台灣、剝奪台灣主權。

3.特別強調：「美方反對任何在未經台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議。」

4.美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）、民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）等，均曾公開表示對該法案高度支持，並指出若台灣被排除在聯合國體系之外，將會是全球的傷害。

二、《聯合國大會第二七五八號決議》只處理「中國代表權」問題，「沒有涉及台灣」

1.只決定「中國代表權」問題：承認中華人民共和國在聯合國代表中國及中國人民。

2.驅逐蔣介石的代表：承認中華人民共和國政府是中國駐聯合國的唯一合法代表。

3.三個沒有：沒有任何一個文字提到「台灣」；沒有承認台灣是中華人民共和國的一部分；沒有授權中華人民共和國在聯合國代表台灣及台灣人民。

台灣是世界的台灣，即使中國不斷對台灣威嚇及打壓，都不會動搖我們走向世界的決心，同時也看見國際社會對台灣的堅定支持，相信台灣一定能成為區域及世界和平、繁榮與永續發展的關鍵力量。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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