自由廣場》（鏗鏘集）天堂的夢，地獄的現實

◎ 李敏勇

以《生命中不可承受的輕》享譽國際，小說被拍成電影《布拉格之春》的捷克作家米蘭‧昆德拉辭世消息傳來後不久，台灣正在喧囂的「司法公正，居住正義」群眾集會議論氛圍。我翻閱美國作家菲律普．羅斯的《行話一一與名作家論文藝》中，米蘭‧昆德拉的篇章，感觸良多。

「極權主義不僅是地獄也是天堂的夢⋯，然而，一旦天堂的夢想成為現實⋯，天堂的統治者必須在伊甸園旁邊建造一個小的古拉格。⋯隨著時間推移，這個古拉格就會變大，⋯天堂變小，變窮。」古拉格代表蘇聯時期的勞動改造營及廣泛的監獄系統，這是人民民主專政的惡歷史，二戰後東歐諸國曾在這樣的共產政權鐵幕??。

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台灣的民主化歷史淺短，轉型正義不全，內部國家認同的迷惘以及來自中國的外部破壞力，形成陰影。當前政黨輪替的訴求，在台灣並非一般國家右左變革，而是世俗的爭權奪力，甚至台灣的國家或非台灣的國家之間的搖擺。標榜人民民主專政的共產黨中國，仇視台灣的民主與自由，正是米蘭．昆德拉心中充塞著古拉格的國家，卻是台灣的國家陰影。

這埸活動，其實是為宣稱崇拜毛澤東的「白浪」，狂想總統位子的造勢；還來了一位想選總統的狂傲富豪；一位效命黨國體制，被徵召選總統，卻因民調低迷、在黨內不孚眾望而陷於提名紛爭的現任市長。正義的化身不盡正義，公正的代表不盡公正，堂皇的口號被不符其實的發動者利用，充分顯示恨的政治學。

台灣的國家從黨國體制走向民主化，自由資本主義兼具社會福祉的方向應該是發展目標。作為後進民主國家的台灣，最大的威脅來自標榜共產主義的的專制中國一一這正是以天堂的夢誘引革命建立的國家，天堂夢也是中國人民被剝奪民主的原因。

一九八○年代末，一九九○年代初，東歐許多共產國家才從天堂惡夢脫離，重新走在民主化的自由之路。台灣還有許多政客空口編織「天堂」夢，並且視共產中國為競奪台灣政權的協力者，對台灣主體性的鞏固不盡支持，形成民主化的難題。地獄藏在天堂的口號中，台灣人民要珍惜台灣的民主化和主體性，??慎面對政客，不能只聽說什麼？要清楚他是什麼？曾做過什麼？

（作者是詩人）

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