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自由廣場》誠實是上策

2023/07/25 05:30

◎ 楊德源

川普向中國發起貿易戰，並在許多場合挑戰中國威權。部分台灣胞同因此支持川普，不過這是錯誤的選擇。最重要的原因是川普一天到晚說謊。人而無信，不知其可。誠信是立國的根基。美國的國家座右銘是「我們信賴上帝」。更何況川普自命為基督徒，不應該也不可以說謊。

美國前國家安全顧問約翰波頓曾經說過：「川普只在乎自己的前途、眼中沒有國家利益。在總統任內為自己的集團鑽營獲利，他的子女和女婿把持權位，由於欠缺經驗，疫情肆虐之下毫無作為，讓美國平白犧牲一百多萬人的性命。」到目前為止，川普依舊不承認二○二○年敗選。如此與現實脫節的人，實在沒有資格參加國家領導人的競選。而他引發二○二一年一月六日的國會山莊暴動，意圖改變選舉結果，更是違反美國憲法的非法行動。他最近攻擊台灣的半導體產業，揚言要課徵更高的關稅，正是他扭曲性格的表現，完全漠視美國的國家利益。

曾經和幾個美國朋友聊天。他們開玩笑說「美國到底出了什麼問題？為什麼三億多人之中，找不到像樣的人出來選總統？年輕又有能力的人都跑到哪裡去了？」不管在什麼地方，誠實不只是美德，更是一個領導人必須具備的基本條件。但不幸的是，權位的誘惑難以抗拒，共和黨還有許多高官在為一個說謊的人辯護。

天佑美國！不要再發生二○二○年的悲劇。

（作者為國立高雄科技大學金融系教授暨台灣教授協會理事）

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