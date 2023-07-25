自由廣場》從國安層次看台灣研究

◎ 陳俊斌

【自由廣場】於七月廿四日刊出〈搶台灣史話語權〉文中提醒要防範中共「以學術為名、行併吞之實」的企圖，本人深感認同，更認為應該把思考的面向提升到「台灣研究」，不僅是「台灣史」，並且應該從國安的層次看待台灣研究的重要性。

當今的戰爭已經演化為綜合抗爭的型態，比的不只是槍砲彈藥，傳統戰爭觀念中較容易被忽視的區塊，例如學術研究，也成為戰爭攻防的陣地。從綜合型態戰爭的角度來看，兩岸戰爭已經開打，我們看到政府對於防禦武力犯台的努力，然而，除了加強武力外，台灣想保護自己，要做的事情還很多。當兩岸爆發武力衝突，沒有人可以斷言戰爭會持續多久，而戰爭拖得愈久對台灣愈不利，因為支持台灣的國家都是民主國家，他們在戰爭時對台灣可以支持多久，相當程度取決於該國民眾對於台灣的認同。

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一個我們必須認清的現實是，台灣的面貌在大部分歐美國家人民心中是很模糊的。在這種情況下，我們很難指望在戰爭中這些人會積極支持台灣。

本人在六月底參加倫敦大學亞非學院主辦的「台灣研究夏日學校」活動，任教於國立台灣師範大學的安·海倫（Ann Heylen）教授，在專題演講中倡議一個「以台灣為主體的全球性台灣研究路線」，本人深有同感。長期以來，台灣研究在國內一直被視為鄉土文化研究，從事台灣研究者能取得的資源非常有限。以國科會獎助而言，學者不容易以台灣研究取得較大型的補助，因為這些補助要看申請者國際期刊發表的數量，而在國際期刊中發表以台灣為主題的論文困難重重。加拿大學者Scott Simon曾直言，很多外國學者認為從事台灣研究無異於學術自殺。

〈搶台灣史話語權〉一文憂慮台灣在國際學術話語權的喪失，這樣的劣勢並非未來式，而是現在進行式。如何在這種劣勢下增強我們的學術防線，本人認為政府可以做的是整合現有的台灣研究資源，避免研究者單打獨鬥，並獎勵本國研究者主導跨國台灣研究。這些努力短期內看不到成效，但可能影響深遠，況且比起買武器，獎勵台灣研究所需的支出只能算是九牛一毛。

（作者為國立臺北藝術大學專任教授）

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