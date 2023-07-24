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社論》兩個台南囝仔的AI大戰

2023/07/24 05:30

繼輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台後，超微（AMD）執行長蘇姿丰也來台訪問，掀起了一股AI旋風，凸顯AI可能成為台灣未來的明星產業，下一個護國神山。相對於黃仁勳在五月間出席台灣舉辦的國際電腦展（COMPUTEX），為台灣AI產業帶來無窮想像與希望；日前在中國舉行的上海半導體展，則洋溢著一種科技民族主義情緒，企圖完成自力更生、彎道超車的不可能任務。

輝達、超微是兩大競爭對手，而黃、蘇兩位執行長又恰巧是台裔美國人，同為台南出生，因此兩人的競爭被台灣媒體戲稱為「台南囝仔的AI爭霸戰」。但這場AI大戰更重要的意義是，無論兩人競爭如何激烈，都分別拉攏台灣廠商作為後援，因此無論哪一個人勝出，或是分食天下的雙贏，台灣AI產業都是最大的贏家。尤要者，兩位「台南囝仔」都對台灣充滿熱情，蘇姿丰在受頒名譽博士時致詞，每次來台灣就像「回到家」一樣，而黃仁勳每到台灣均喜歡逛夜市、融入當地的生活；但兩人的「AI王者之爭」所以選擇台灣廠商作為奧援，並非出自族裔的情感，而是理性客觀的商業評估，肯定台廠AI供應鏈的完整、效率、技術領先，乃是全球佼佼者，只有這樣的供應鏈作為後援，才能在AI大戰中爭得頭籌。這是吾人在輝達、超微的競爭中看到的更深層意義，充分印證台灣的半導體產業在全球供應鏈的核心地位，由此可以進而探討在美中對抗中台灣的角色選擇與生存之道。

首先，我們必須認清現今的世界已清楚區分為美國隊與中國隊兩個陣營，這不僅攸關貿易與市場、產業的競爭，更涉及價值觀與制度的對抗，民主自由與專制獨裁已成為兩個平行世界，進而衍生出嚴重的地緣政治衝突風險。而半導體之戰則是美中對抗的重中之重，這是由於世人逐漸看透，中國四十多年「改革開放」積累的經濟發展，並沒有使中國變得民主、自由、文明，反而更趨專制獨裁，更為仇視民主國家及其珍視的普世價值。中國厚植的國力大都被用於擴張軍備，與對內的維穩鎮壓；而完成這些任務所使用的武器、網路監控等，不能沒有半導體先進晶片，因此從川普、拜登與國會兩黨對於防止養虎貽患，已經形成共識。由此，美國對中國半導體的制裁一再升級，由供應鏈的「斷點」到「斷鏈」，從技術、設備、材料到人才、資金幾乎全面封殺，希冀扼殺中國得到先進晶片發展成一部可怕的戰爭機器的可能。

其次，美國對中國半導體的制裁，絕非可以獨力完成，加上中國推動戰狼外交，鼓動解放軍不畏戰、要敢戰，對外不掩粗暴威嚇，因此為了避免地緣政治風險，美國乃聯合日、韓、加、澳及菲律賓，甚至歐盟、北約，共同關注中國的軍事、經濟脅迫。而台灣不但是半導體供應鏈的核心，在戰略上更是民主世界防止中共對外侵略的第一島鏈灘頭堡，因此成為美國大力拉攏的對象，台海和平變成了維繫世局安危的關鍵。台美關係提升到前所未有的高點，一方面是台灣擁有與自由陣營共通的民主、自由、多元價值，一方面則是台灣的科技產業成為創造世人福祉與繁榮的助力。如此一來，美、日、德等國紛紛以各種優惠條件邀請台積電前往設廠，而多數國家也改變憂心觸怒中國的立場，力挺台海現狀不容片面改變，於是「台灣有事，就是日本有事」的區域安全事務，提升到「台灣有事，就是世界有事」的全球安全層次。台灣雖然缺乏國際普遍的外交承認，卻已實質上融入自由世界的安全與經濟網絡，成為民主國家的重要成員。

中國、俄羅斯等獨裁國家的崛起，企圖改變現行的國際規則與秩序，對全球和平帶來致命威脅，多數國家以自身安全與利益優先造成「全球化」名存實亡，供應鏈形成「在地化」、「區域化」，以及可信賴的「友岸外包」；地緣政治上也形成「民主大聯盟」，以防範獨裁國家的侵略。我們一再指出，習近平以「復仇型」、「出征型」民族主義作為號召「民族偉大復興」的「中國夢」，其目標不僅是併吞台灣，更在威鎮日、韓與南海諸國，並與美國爭霸，是全球安全的最大威脅。因此，台灣為了本身的安全與繁榮，不但應該與友善國家形成半導體的可信任供應鏈，更應在地緣政治上堅定與民主陣營站在一起；這顯然是明年總統大選，台灣人民最重要的考題。

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