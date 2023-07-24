自由廣場》「中國人民的老朋友」回來了！

◎ 陳昶日

美國前國務卿季辛吉訪問中國，見到美國財政部長葉倫與氣候特使凱瑞都沒見到的中國國家主席習近平。根據中共官媒報導，習近平在會談中以「中國人民的老朋友」稱呼季辛吉。

在中共外交辭令中，「中國人民的老朋友」是官方嚴格定義專有名詞，絕不是泛泛而論形容詞。香港中文大學新聞與傳播學院助理教授方可成，曾經在中國報社擔任記者期間，檢索中共官媒《人民日報》六十年紀錄，爬梳出共有一百二十餘國約六百位外國人名列「中國人民的老朋友」。

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統計發現，一九七九年對外改革開放初期，是「中國人民的老朋友」開始頻繁出現第一波高峰，從早年國共內戰同情中共的外國人，擴及投票支持中國加入聯合國的第三世界國家領導人，後來人數最多的是促成與中國建交的歐美日各國政要暨民間人士，季辛吉是最具代表性的一位。

「中國人民的老朋友」出現頻率是中共外交另一種溫度計。舉例來說，一九八九年六四天安門事件後中共備受國際社會孤立，就看到老朋友密集出現在《人民日報》的另一波高峰。根據方可成研究，二○○三年胡錦濤上台後，「中國人民的老朋友」逐漸淡出《人民日報》版面，背後原因應是大國崛起後不再需要老朋友搖旗吶喊。

習近平先後會見微軟創辦人蓋茲與季辛吉，兩人都是經過《人民日報》認證「中國人民的老朋友」，凸顯面對跨黨派立場一致抗中「華盛頓共識」，北京當局對美外交一籌莫展，只好搬出套交情拉關係舊招式，回頭在同溫層相互取暖，睽違已久老朋友再度粉墨登場，從「政治掮客」蛻變成「商業掮客」的季辛吉樂得配合演出，發揮僅存不多政治影響力的剩餘價值。

（作者從商，台北市民）

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