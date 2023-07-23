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自由共和國》金鐘／冀朝鼎潛美助共立奇功

2023/07/23 05:30

冀朝鼎、朝鑄兄弟與父持朝鑄抗美援朝獎狀照。（作者提供）

金鐘／開放網主編

講一個最厲害的中共間諜潛伏美國的故事。大家都知道毛澤東的高個子翻譯冀朝鑄吧，他大哥冀朝鼎是也。比槍桿子、筆桿子更厲害的共產黨。

冀朝鼎一九○三～一九六三年，山西人，父乃山西高官，一九二四年留美，入黨、在莫斯科活動，一九二九年奉周恩來之命回美，將來為黨奉獻。在美卓然有成。為哥大博士，以中國經濟史研究獲經濟學家名聲。結交財經名流，加入美共。

一九四一年太平洋戰爭起，回到中國，奉延安指示，打入財政系統，博得孔祥熙信任，住重慶孔公舘。不惜與美國妻子離異，掌管一億美元的外匯管委會。白天從美使館獲得情報，晚上化裝向周恩來匯報。

內戰爆發。周返延安，指示鼎留下大展才多貢獻。領中統之陳立夫知鼎之中共關係，但限於孔宋對鼎的信任，蔣又倚靠宋子文，實由鼎決策財經。他曾面詢孔：我跟隨老伯多年，您看我像不像共產黨？孔端詳曰：不像不像！可陳立夫指「他專門替孔宋出壞主意，損害政府信用。」

如二百偽幣兌一法幣；發行黃金儲蓄券六折還本，陳一再反對；美元儲蓄券，到期不予美元兌回。最甚者，鼎力主發行「金圓券改革」，強制收兌金銀外幣。費正清指為將最反共的中上層階級的一點餘財都被縛去，和金圓券一起化為烏有！

金融危機，與民爭利，加速了國府政權的潰敗。北平圍困之際，鼎受中共派遣，赴平任傅作義的經濟處長。傅的起義在鼎家作出。上海失守後。鼎代表中共接管中國銀行，一九六三年中風逝世時任外貿促委副主席。他的秘密功勳不為人知，因為事關中共禍國殃民不擇手段之罪。他的領導只有一人：周恩來。死後只安排一般追悼會，周即指示提高級別，他和鄧穎超要親自出席。

諸位可見，中共入侵美國多麼厲害！而國民黨肅反又多麼笨拙。當大共諜郭汝瑰已侵入國軍最高戰略會議，杜聿明當蔣面指控郭是共黨，蔣卻要杜拿出證據來，結果淮海大戰部署落入共軍手。當江陰要塞已被共諜滲透到開黨員支部會程度，李宗仁要顧祝同去查，顧曰流言不可輕信⋯⋯今天香港陷共廿六年，港共仍在潛伏中，奧秘何在？

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